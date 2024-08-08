A estratégia

Minha estratégia combina análise técnica e de fluxo em pares principais de moedas no perído de tempo H4. (Não opero Metais, Moedas digitais e nem Commodities), busco sempre entrar operações curtas e médias, visando capturar movimentos consistentes do mercado.





Média de ganhos

Desde o início, o sinal apresenta crescimento médio mensal de 4%, o que representa uma projeção de quase 50% ao ano, com base em resultados reais já obtidos. Isso significa que, ao acompanhar nossas operações, você pode esperar ganhos consistentes mês após mês, sem precisar operar por conta própria.





Controle de risco (drawdown)

Nossa prioridade é a segurança do capital.

O máximo de drawdown em saldo foi de apenas ~6,9%

Em termos de capital total (equidade), o drawdown máximo registrado foi de 29%

Esses números demonstram que o risco é controlado e bem administrado, mantendo o equilíbrio entre segurança e crescimento.



