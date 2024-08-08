SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MM Investimentos
Marcos Milani

MM Investimentos

Marcos Milani
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
1 / 95K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 65%
FBS-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
225
Profit Trade:
188 (83.55%)
Loss Trade:
37 (16.44%)
Best Trade:
151.92 USD
Worst Trade:
-122.36 USD
Profitto lordo:
2 298.13 USD (54 218 pips)
Perdita lorda:
-933.36 USD (23 842 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (97.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
230.62 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
73.12%
Massimo carico di deposito:
2.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.83
Long Trade:
85 (37.78%)
Short Trade:
140 (62.22%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
6.07 USD
Profitto medio:
12.22 USD
Perdita media:
-25.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-234.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.28 USD (2)
Crescita mensile:
2.77%
Previsione annuale:
33.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
234.28 USD (13.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.92% (234.28 USD)
Per equità:
29.86% (986.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 24
USDCAD 22
EURNZD 19
EURUSD 17
AUDNZD 15
CHFJPY 14
EURGBP 11
AUDJPY 9
EURJPY 9
EURAUD 9
EURCAD 9
CADJPY 8
GBPCAD 8
GBPAUD 7
GBPJPY 6
AUDCAD 6
AUDCHF 6
AUDUSD 5
NZDUSD 4
NZDCAD 3
EURCHF 3
NZDCHF 3
GBPNZD 3
GBPCHF 2
NZDJPY 1
CADCHF 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 247
USDCAD 100
EURNZD 140
EURUSD 132
AUDNZD 70
CHFJPY 72
EURGBP 97
AUDJPY 60
EURJPY 61
EURAUD 42
EURCAD 92
CADJPY 43
GBPCAD 62
GBPAUD 51
GBPJPY 36
AUDCAD 25
AUDCHF -148
AUDUSD 34
NZDUSD 30
NZDCAD 5
EURCHF 33
NZDCHF 18
GBPNZD 33
GBPCHF 11
NZDJPY 6
CADCHF 7
USDCHF 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 4.6K
USDCAD 2.1K
EURNZD 2.3K
EURUSD 1.3K
AUDNZD 1.7K
CHFJPY 3.6K
EURGBP 787
AUDJPY 2.5K
EURJPY 507
EURAUD 1.2K
EURCAD 1.6K
CADJPY 1.6K
GBPCAD 975
GBPAUD 1.2K
GBPJPY 1.7K
AUDCAD 37
AUDCHF -2.1K
AUDUSD 875
NZDUSD 958
NZDCAD 439
EURCHF 528
NZDCHF 102
GBPNZD 800
GBPCHF 499
NZDJPY 299
CADCHF 150
USDCHF 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +151.92 USD
Worst Trade: -122 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +97.77 USD
Massima perdita consecutiva: -234.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 68
InstaForex-Server
0.00 × 8
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
268 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

A estratégia

Minha estratégia combina análise técnica e de fluxo em pares principais de moedas no perído de tempo H4. (Não opero Metais, Moedas digitais e nem Commodities), busco sempre entrar operações curtas e médias, visando capturar movimentos consistentes do mercado.


Média de ganhos

Desde o início, o sinal apresenta crescimento médio mensal de 4%, o que representa uma projeção de quase 50% ao ano, com base em resultados reais já obtidos. Isso significa que, ao acompanhar nossas operações, você pode esperar ganhos consistentes mês após mês, sem precisar operar por conta própria.


Controle de risco (drawdown)
Nossa prioridade é a segurança do capital.

  • O máximo de drawdown em saldo foi de apenas ~6,9%

  • Em termos de capital total (equidade), o drawdown máximo registrado foi de 29%
    Esses números demonstram que o risco é controlado e bem administrado, mantendo o equilíbrio entre segurança e crescimento.


Histórico comprovado

  • 83% das operações são vencedoras

  • Profit Factor de 2,37 (lucro bem superior às perdas)

  • Mais de 200 operações realizadas desde agosto de 2024

  • Atividade constante, com novas operações abertas toda semana



Com mais de 7 anos de experência no MERCADO, o meu sinal é Ideal para investidores que querem crescimento estável, risco controlado e consistência comprovada.

Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 15:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.24 00:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 02:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 11:10
No swaps are charged
2025.01.28 11:10
No swaps are charged
2025.01.27 11:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.16 03:02
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MM Investimentos
30USD al mese
65%
1
95K
USD
5.8K
USD
59
0%
225
83%
73%
2.46
6.07
USD
30%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.