Marcos Milani

MM Investimentos

Marcos Milani
0 avis
Fiabilité
59 semaines
1 / 95K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 65%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
225
Bénéfice trades:
188 (83.55%)
Perte trades:
37 (16.44%)
Meilleure transaction:
151.92 USD
Pire transaction:
-122.36 USD
Bénéfice brut:
2 298.13 USD (54 218 pips)
Perte brute:
-933.36 USD (23 842 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (97.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
230.62 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
73.12%
Charge de dépôt maximale:
2.97%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.83
Longs trades:
85 (37.78%)
Courts trades:
140 (62.22%)
Facteur de profit:
2.46
Rendement attendu:
6.07 USD
Bénéfice moyen:
12.22 USD
Perte moyenne:
-25.23 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-234.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-234.28 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.77%
Prévision annuelle:
33.56%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
234.28 USD (13.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.92% (234.28 USD)
Par fonds propres:
29.86% (986.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 24
USDCAD 22
EURNZD 19
EURUSD 17
AUDNZD 15
CHFJPY 14
EURGBP 11
AUDJPY 9
EURJPY 9
EURAUD 9
EURCAD 9
CADJPY 8
GBPCAD 8
GBPAUD 7
GBPJPY 6
AUDCAD 6
AUDCHF 6
AUDUSD 5
NZDUSD 4
NZDCAD 3
EURCHF 3
NZDCHF 3
GBPNZD 3
GBPCHF 2
NZDJPY 1
CADCHF 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 247
USDCAD 100
EURNZD 140
EURUSD 132
AUDNZD 70
CHFJPY 72
EURGBP 97
AUDJPY 60
EURJPY 61
EURAUD 42
EURCAD 92
CADJPY 43
GBPCAD 62
GBPAUD 51
GBPJPY 36
AUDCAD 25
AUDCHF -148
AUDUSD 34
NZDUSD 30
NZDCAD 5
EURCHF 33
NZDCHF 18
GBPNZD 33
GBPCHF 11
NZDJPY 6
CADCHF 7
USDCHF 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 4.6K
USDCAD 2.1K
EURNZD 2.3K
EURUSD 1.3K
AUDNZD 1.7K
CHFJPY 3.6K
EURGBP 787
AUDJPY 2.5K
EURJPY 507
EURAUD 1.2K
EURCAD 1.6K
CADJPY 1.6K
GBPCAD 975
GBPAUD 1.2K
GBPJPY 1.7K
AUDCAD 37
AUDCHF -2.1K
AUDUSD 875
NZDUSD 958
NZDCAD 439
EURCHF 528
NZDCHF 102
GBPNZD 800
GBPCHF 499
NZDJPY 299
CADCHF 150
USDCHF 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +151.92 USD
Pire transaction: -122 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +97.77 USD
Perte consécutive maximale: -234.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

A estratégia

Minha estratégia combina análise técnica e de fluxo em pares principais de moedas no perído de tempo H4. (Não opero Metais, Moedas digitais e nem Commodities), busco sempre entrar operações curtas e médias, visando capturar movimentos consistentes do mercado.


Média de ganhos

Desde o início, o sinal apresenta crescimento médio mensal de 4%, o que representa uma projeção de quase 50% ao ano, com base em resultados reais já obtidos. Isso significa que, ao acompanhar nossas operações, você pode esperar ganhos consistentes mês após mês, sem precisar operar por conta própria.


Controle de risco (drawdown)
Nossa prioridade é a segurança do capital.

  • O máximo de drawdown em saldo foi de apenas ~6,9%

  • Em termos de capital total (equidade), o drawdown máximo registrado foi de 29%
    Esses números demonstram que o risco é controlado e bem administrado, mantendo o equilíbrio entre segurança e crescimento.


Histórico comprovado

  • 83% das operações são vencedoras

  • Profit Factor de 2,37 (lucro bem superior às perdas)

  • Mais de 200 operações realizadas desde agosto de 2024

  • Atividade constante, com novas operações abertas toda semana



Com mais de 7 anos de experência no MERCADO, o meu sinal é Ideal para investidores que querem crescimento estável, risco controlado e consistência comprovada.

