|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|24
|USDCAD
|22
|EURNZD
|19
|EURUSD
|17
|AUDNZD
|15
|CHFJPY
|14
|EURGBP
|11
|AUDJPY
|9
|EURJPY
|9
|EURAUD
|9
|EURCAD
|9
|CADJPY
|8
|GBPCAD
|8
|GBPAUD
|7
|GBPJPY
|6
|AUDCAD
|6
|AUDCHF
|6
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|3
|EURCHF
|3
|NZDCHF
|3
|GBPNZD
|3
|GBPCHF
|2
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|247
|USDCAD
|100
|EURNZD
|140
|EURUSD
|132
|AUDNZD
|70
|CHFJPY
|72
|EURGBP
|97
|AUDJPY
|60
|EURJPY
|61
|EURAUD
|42
|EURCAD
|92
|CADJPY
|43
|GBPCAD
|62
|GBPAUD
|51
|GBPJPY
|36
|AUDCAD
|25
|AUDCHF
|-148
|AUDUSD
|34
|NZDUSD
|30
|NZDCAD
|5
|EURCHF
|33
|NZDCHF
|18
|GBPNZD
|33
|GBPCHF
|11
|NZDJPY
|6
|CADCHF
|7
|USDCHF
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|4.6K
|USDCAD
|2.1K
|EURNZD
|2.3K
|EURUSD
|1.3K
|AUDNZD
|1.7K
|CHFJPY
|3.6K
|EURGBP
|787
|AUDJPY
|2.5K
|EURJPY
|507
|EURAUD
|1.2K
|EURCAD
|1.6K
|CADJPY
|1.6K
|GBPCAD
|975
|GBPAUD
|1.2K
|GBPJPY
|1.7K
|AUDCAD
|37
|AUDCHF
|-2.1K
|AUDUSD
|875
|NZDUSD
|958
|NZDCAD
|439
|EURCHF
|528
|NZDCHF
|102
|GBPNZD
|800
|GBPCHF
|499
|NZDJPY
|299
|CADCHF
|150
|USDCHF
|100
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 68
|
InstaForex-Server
|0.00 × 8
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
A estratégia
Minha estratégia combina análise técnica e de fluxo em pares principais de moedas no perído de tempo H4. (Não opero Metais, Moedas digitais e nem Commodities), busco sempre entrar operações curtas e médias, visando capturar movimentos consistentes do mercado.
Média de ganhos
Desde o início, o sinal apresenta crescimento médio mensal de 4%, o que representa uma projeção de quase 50% ao ano, com base em resultados reais já obtidos. Isso significa que, ao acompanhar nossas operações, você pode esperar ganhos consistentes mês após mês, sem precisar operar por conta própria.
Controle de risco (drawdown)
Nossa prioridade é a segurança do capital.
-
O máximo de drawdown em saldo foi de apenas ~6,9%
-
Em termos de capital total (equidade), o drawdown máximo registrado foi de 29%
Esses números demonstram que o risco é controlado e bem administrado, mantendo o equilíbrio entre segurança e crescimento.
Histórico comprovado
-
83% das operações são vencedoras
-
Profit Factor de 2,37 (lucro bem superior às perdas)
-
Mais de 200 operações realizadas desde agosto de 2024
-
Atividade constante, com novas operações abertas toda semana
Com mais de 7 anos de experência no MERCADO, o meu sinal é Ideal para investidores que querem crescimento estável, risco controlado e consistência comprovada.
