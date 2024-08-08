- Büyüme
İşlemler:
3 335
Kârla kapanan işlemler:
2 277 (68.27%)
Zararla kapanan işlemler:
1 058 (31.72%)
En iyi işlem:
70.58 EUR
En kötü işlem:
-82.79 EUR
Brüt kâr:
10 739.88 EUR (9 866 603 pips)
Brüt zarar:
-8 683.99 EUR (10 141 949 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (396.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
396.71 EUR (44)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.01%
Maks. mevduat yükü:
69.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
2 025 (60.72%)
Satış işlemleri:
1 310 (39.28%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.62 EUR
Ortalama kâr:
4.72 EUR
Ortalama zarar:
-8.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-106.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-453.12 EUR (10)
Aylık büyüme:
11.91%
Yıllık tahmin:
147.53%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
498.54 EUR
Maksimum:
765.37 EUR (60.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.30% (764.02 EUR)
Varlığa göre:
55.97% (283.47 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|1068
|BTCUSD
|476
|AUDCAD.ecn
|363
|GBPAUD.ecn
|192
|UT100
|189
|NZDCAD.ecn
|185
|US500
|163
|EURAUD.ecn
|153
|AUDUSD.ecn
|101
|GBPUSD.ecn
|70
|EURUSD.ecn
|53
|EURNZD.ecn
|41
|CHFJPY.ecn
|40
|GBPCHF.ecn
|39
|EURCAD.ecn
|37
|USDJPY.ecn
|35
|AUDJPY.ecn
|29
|USDCAD.ecn
|26
|NZDUSD.ecn
|23
|GBPJPY.ecn
|19
|US30
|18
|EURJPY.ecn
|15
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ecn
|2.8K
|BTCUSD
|-120
|AUDCAD.ecn
|67
|GBPAUD.ecn
|43
|UT100
|-123
|NZDCAD.ecn
|-391
|US500
|-16
|EURAUD.ecn
|69
|AUDUSD.ecn
|-10
|GBPUSD.ecn
|130
|EURUSD.ecn
|146
|EURNZD.ecn
|63
|CHFJPY.ecn
|137
|GBPCHF.ecn
|-108
|EURCAD.ecn
|-4
|USDJPY.ecn
|-64
|AUDJPY.ecn
|59
|USDCAD.ecn
|-56
|NZDUSD.ecn
|-28
|GBPJPY.ecn
|-105
|US30
|-87
|EURJPY.ecn
|-44
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ecn
|291K
|BTCUSD
|-333K
|AUDCAD.ecn
|12K
|GBPAUD.ecn
|-348
|UT100
|-164K
|NZDCAD.ecn
|-18K
|US500
|-12K
|EURAUD.ecn
|625
|AUDUSD.ecn
|1.8K
|GBPUSD.ecn
|14K
|EURUSD.ecn
|15K
|EURNZD.ecn
|11K
|CHFJPY.ecn
|21K
|GBPCHF.ecn
|-1.3K
|EURCAD.ecn
|203
|USDJPY.ecn
|-8.4K
|AUDJPY.ecn
|8.5K
|USDCAD.ecn
|-6.1K
|NZDUSD.ecn
|-3.3K
|GBPJPY.ecn
|-15K
|US30
|-82K
|EURJPY.ecn
|-6.1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +70.58 EUR
En kötü işlem: -83 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +396.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -106.98 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
