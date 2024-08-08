SinyallerBölümler
Profalgo Limited

Combo Deal Full

Profalgo Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
63 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 206%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 335
Kârla kapanan işlemler:
2 277 (68.27%)
Zararla kapanan işlemler:
1 058 (31.72%)
En iyi işlem:
70.58 EUR
En kötü işlem:
-82.79 EUR
Brüt kâr:
10 739.88 EUR (9 866 603 pips)
Brüt zarar:
-8 683.99 EUR (10 141 949 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (396.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
396.71 EUR (44)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.01%
Maks. mevduat yükü:
69.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
2 025 (60.72%)
Satış işlemleri:
1 310 (39.28%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.62 EUR
Ortalama kâr:
4.72 EUR
Ortalama zarar:
-8.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-106.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-453.12 EUR (10)
Aylık büyüme:
11.91%
Yıllık tahmin:
147.53%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
498.54 EUR
Maksimum:
765.37 EUR (60.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.30% (764.02 EUR)
Varlığa göre:
55.97% (283.47 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.ecn 1068
BTCUSD 476
AUDCAD.ecn 363
GBPAUD.ecn 192
UT100 189
NZDCAD.ecn 185
US500 163
EURAUD.ecn 153
AUDUSD.ecn 101
GBPUSD.ecn 70
EURUSD.ecn 53
EURNZD.ecn 41
CHFJPY.ecn 40
GBPCHF.ecn 39
EURCAD.ecn 37
USDJPY.ecn 35
AUDJPY.ecn 29
USDCAD.ecn 26
NZDUSD.ecn 23
GBPJPY.ecn 19
US30 18
EURJPY.ecn 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.ecn 2.8K
BTCUSD -120
AUDCAD.ecn 67
GBPAUD.ecn 43
UT100 -123
NZDCAD.ecn -391
US500 -16
EURAUD.ecn 69
AUDUSD.ecn -10
GBPUSD.ecn 130
EURUSD.ecn 146
EURNZD.ecn 63
CHFJPY.ecn 137
GBPCHF.ecn -108
EURCAD.ecn -4
USDJPY.ecn -64
AUDJPY.ecn 59
USDCAD.ecn -56
NZDUSD.ecn -28
GBPJPY.ecn -105
US30 -87
EURJPY.ecn -44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.ecn 291K
BTCUSD -333K
AUDCAD.ecn 12K
GBPAUD.ecn -348
UT100 -164K
NZDCAD.ecn -18K
US500 -12K
EURAUD.ecn 625
AUDUSD.ecn 1.8K
GBPUSD.ecn 14K
EURUSD.ecn 15K
EURNZD.ecn 11K
CHFJPY.ecn 21K
GBPCHF.ecn -1.3K
EURCAD.ecn 203
USDJPY.ecn -8.4K
AUDJPY.ecn 8.5K
USDCAD.ecn -6.1K
NZDUSD.ecn -3.3K
GBPJPY.ecn -15K
US30 -82K
EURJPY.ecn -6.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.58 EUR
En kötü işlem: -83 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +396.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -106.98 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 22
running the full combo deal setup:

Gold Reaper

Goldtrade Pro

Daytrade Pro

Luna AI

Stability Pro

Bitcoin Scalp Pro

Goldbot One

Indicement

6 of these EA's can be acquired in 1 "Ultimate Combo Deal Package" at 1199$ -> contact me in private for more info.


Broker:  https://multibankfx.com/account/live-account?ibNum=7746834





İnceleme yok
2025.06.14 03:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 07:33 2025.06.02 07:33:03  

added indicement (us500 and nas100) added Goldbot One

2025.04.04 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 20:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.29 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.12 16:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 15:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 09:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 07:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 08:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 16:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
