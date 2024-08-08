SegnaliSezioni
Profalgo Limited

Combo Deal Full

Profalgo Limited
0 recensioni
Affidabilità
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2024 206%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 335
Profit Trade:
2 277 (68.27%)
Loss Trade:
1 058 (31.72%)
Best Trade:
70.58 EUR
Worst Trade:
-82.79 EUR
Profitto lordo:
10 739.88 EUR (9 866 603 pips)
Perdita lorda:
-8 683.99 EUR (10 141 949 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (396.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
396.71 EUR (44)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.01%
Massimo carico di deposito:
69.64%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
2 025 (60.72%)
Short Trade:
1 310 (39.28%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.62 EUR
Profitto medio:
4.72 EUR
Perdita media:
-8.21 EUR
Massime perdite consecutive:
23 (-106.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-453.12 EUR (10)
Crescita mensile:
12.59%
Previsione annuale:
155.41%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
498.54 EUR
Massimale:
765.37 EUR (60.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.30% (764.02 EUR)
Per equità:
55.97% (283.47 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ecn 1068
BTCUSD 476
AUDCAD.ecn 363
GBPAUD.ecn 192
UT100 189
NZDCAD.ecn 185
US500 163
EURAUD.ecn 153
AUDUSD.ecn 101
GBPUSD.ecn 70
EURUSD.ecn 53
EURNZD.ecn 41
CHFJPY.ecn 40
GBPCHF.ecn 39
EURCAD.ecn 37
USDJPY.ecn 35
AUDJPY.ecn 29
USDCAD.ecn 26
NZDUSD.ecn 23
GBPJPY.ecn 19
US30 18
EURJPY.ecn 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ecn 2.8K
BTCUSD -120
AUDCAD.ecn 67
GBPAUD.ecn 43
UT100 -123
NZDCAD.ecn -391
US500 -16
EURAUD.ecn 69
AUDUSD.ecn -10
GBPUSD.ecn 130
EURUSD.ecn 146
EURNZD.ecn 63
CHFJPY.ecn 137
GBPCHF.ecn -108
EURCAD.ecn -4
USDJPY.ecn -64
AUDJPY.ecn 59
USDCAD.ecn -56
NZDUSD.ecn -28
GBPJPY.ecn -105
US30 -87
EURJPY.ecn -44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ecn 291K
BTCUSD -333K
AUDCAD.ecn 12K
GBPAUD.ecn -348
UT100 -164K
NZDCAD.ecn -18K
US500 -12K
EURAUD.ecn 625
AUDUSD.ecn 1.8K
GBPUSD.ecn 14K
EURUSD.ecn 15K
EURNZD.ecn 11K
CHFJPY.ecn 21K
GBPCHF.ecn -1.3K
EURCAD.ecn 203
USDJPY.ecn -8.4K
AUDJPY.ecn 8.5K
USDCAD.ecn -6.1K
NZDUSD.ecn -3.3K
GBPJPY.ecn -15K
US30 -82K
EURJPY.ecn -6.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.58 EUR
Worst Trade: -83 EUR
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +396.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -106.98 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 22
running the full combo deal setup:

Gold Reaper

Goldtrade Pro

Daytrade Pro

Luna AI

Stability Pro

Bitcoin Scalp Pro

Goldbot One

Indicement

6 of these EA's can be acquired in 1 "Ultimate Combo Deal Package" at 1199$ -> contact me in private for more info.


Broker:  https://multibankfx.com/account/live-account?ibNum=7746834





Non ci sono recensioni
2025.06.14 03:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 07:33 2025.06.02 07:33:03  

added indicement (us500 and nas100) added Goldbot One

2025.04.04 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 20:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.29 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.12 16:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 15:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 09:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 07:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 08:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 16:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
