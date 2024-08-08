- Crescita
Trade:
3 335
Profit Trade:
2 277 (68.27%)
Loss Trade:
1 058 (31.72%)
Best Trade:
70.58 EUR
Worst Trade:
-82.79 EUR
Profitto lordo:
10 739.88 EUR (9 866 603 pips)
Perdita lorda:
-8 683.99 EUR (10 141 949 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (396.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
396.71 EUR (44)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.01%
Massimo carico di deposito:
69.64%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
2 025 (60.72%)
Short Trade:
1 310 (39.28%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.62 EUR
Profitto medio:
4.72 EUR
Perdita media:
-8.21 EUR
Massime perdite consecutive:
23 (-106.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-453.12 EUR (10)
Crescita mensile:
12.59%
Previsione annuale:
155.41%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
498.54 EUR
Massimale:
765.37 EUR (60.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.30% (764.02 EUR)
Per equità:
55.97% (283.47 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|1068
|BTCUSD
|476
|AUDCAD.ecn
|363
|GBPAUD.ecn
|192
|UT100
|189
|NZDCAD.ecn
|185
|US500
|163
|EURAUD.ecn
|153
|AUDUSD.ecn
|101
|GBPUSD.ecn
|70
|EURUSD.ecn
|53
|EURNZD.ecn
|41
|CHFJPY.ecn
|40
|GBPCHF.ecn
|39
|EURCAD.ecn
|37
|USDJPY.ecn
|35
|AUDJPY.ecn
|29
|USDCAD.ecn
|26
|NZDUSD.ecn
|23
|GBPJPY.ecn
|19
|US30
|18
|EURJPY.ecn
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ecn
|2.8K
|BTCUSD
|-120
|AUDCAD.ecn
|67
|GBPAUD.ecn
|43
|UT100
|-123
|NZDCAD.ecn
|-391
|US500
|-16
|EURAUD.ecn
|69
|AUDUSD.ecn
|-10
|GBPUSD.ecn
|130
|EURUSD.ecn
|146
|EURNZD.ecn
|63
|CHFJPY.ecn
|137
|GBPCHF.ecn
|-108
|EURCAD.ecn
|-4
|USDJPY.ecn
|-64
|AUDJPY.ecn
|59
|USDCAD.ecn
|-56
|NZDUSD.ecn
|-28
|GBPJPY.ecn
|-105
|US30
|-87
|EURJPY.ecn
|-44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ecn
|291K
|BTCUSD
|-333K
|AUDCAD.ecn
|12K
|GBPAUD.ecn
|-348
|UT100
|-164K
|NZDCAD.ecn
|-18K
|US500
|-12K
|EURAUD.ecn
|625
|AUDUSD.ecn
|1.8K
|GBPUSD.ecn
|14K
|EURUSD.ecn
|15K
|EURNZD.ecn
|11K
|CHFJPY.ecn
|21K
|GBPCHF.ecn
|-1.3K
|EURCAD.ecn
|203
|USDJPY.ecn
|-8.4K
|AUDJPY.ecn
|8.5K
|USDCAD.ecn
|-6.1K
|NZDUSD.ecn
|-3.3K
|GBPJPY.ecn
|-15K
|US30
|-82K
|EURJPY.ecn
|-6.1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.58 EUR
Worst Trade: -83 EUR
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +396.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -106.98 EUR
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 22
running the full combo deal setup:
Gold Reaper
Goldtrade Pro
Daytrade Pro
Luna AI
Stability Pro
Bitcoin Scalp Pro
Goldbot One
Indicement
6 of these EA's can be acquired in 1 "Ultimate Combo Deal Package" at 1199$ -> contact me in private for more info.
