- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 335
Bénéfice trades:
2 277 (68.27%)
Perte trades:
1 058 (31.72%)
Meilleure transaction:
70.58 EUR
Pire transaction:
-82.79 EUR
Bénéfice brut:
10 739.88 EUR (9 866 603 pips)
Perte brute:
-8 683.99 EUR (10 141 949 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (396.71 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
396.71 EUR (44)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.01%
Charge de dépôt maximale:
69.64%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
2.69
Longs trades:
2 025 (60.72%)
Courts trades:
1 310 (39.28%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.62 EUR
Bénéfice moyen:
4.72 EUR
Perte moyenne:
-8.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
23 (-106.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-453.12 EUR (10)
Croissance mensuelle:
11.46%
Prévision annuelle:
139.02%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
498.54 EUR
Maximal:
765.37 EUR (60.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.30% (764.02 EUR)
Par fonds propres:
55.97% (283.47 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|1068
|BTCUSD
|476
|AUDCAD.ecn
|363
|GBPAUD.ecn
|192
|UT100
|189
|NZDCAD.ecn
|185
|US500
|163
|EURAUD.ecn
|153
|AUDUSD.ecn
|101
|GBPUSD.ecn
|70
|EURUSD.ecn
|53
|EURNZD.ecn
|41
|CHFJPY.ecn
|40
|GBPCHF.ecn
|39
|EURCAD.ecn
|37
|USDJPY.ecn
|35
|AUDJPY.ecn
|29
|USDCAD.ecn
|26
|NZDUSD.ecn
|23
|GBPJPY.ecn
|19
|US30
|18
|EURJPY.ecn
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.ecn
|2.8K
|BTCUSD
|-120
|AUDCAD.ecn
|67
|GBPAUD.ecn
|43
|UT100
|-123
|NZDCAD.ecn
|-391
|US500
|-16
|EURAUD.ecn
|69
|AUDUSD.ecn
|-10
|GBPUSD.ecn
|130
|EURUSD.ecn
|146
|EURNZD.ecn
|63
|CHFJPY.ecn
|137
|GBPCHF.ecn
|-108
|EURCAD.ecn
|-4
|USDJPY.ecn
|-64
|AUDJPY.ecn
|59
|USDCAD.ecn
|-56
|NZDUSD.ecn
|-28
|GBPJPY.ecn
|-105
|US30
|-87
|EURJPY.ecn
|-44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.ecn
|291K
|BTCUSD
|-333K
|AUDCAD.ecn
|12K
|GBPAUD.ecn
|-348
|UT100
|-164K
|NZDCAD.ecn
|-18K
|US500
|-12K
|EURAUD.ecn
|625
|AUDUSD.ecn
|1.8K
|GBPUSD.ecn
|14K
|EURUSD.ecn
|15K
|EURNZD.ecn
|11K
|CHFJPY.ecn
|21K
|GBPCHF.ecn
|-1.3K
|EURCAD.ecn
|203
|USDJPY.ecn
|-8.4K
|AUDJPY.ecn
|8.5K
|USDCAD.ecn
|-6.1K
|NZDUSD.ecn
|-3.3K
|GBPJPY.ecn
|-15K
|US30
|-82K
|EURJPY.ecn
|-6.1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +70.58 EUR
Pire transaction: -83 EUR
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +396.71 EUR
Perte consécutive maximale: -106.98 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 22
running the full combo deal setup:
Gold Reaper
Goldtrade Pro
Daytrade Pro
Luna AI
Stability Pro
Bitcoin Scalp Pro
Goldbot One
Indicement
6 of these EA's can be acquired in 1 "Ultimate Combo Deal Package" at 1199$ -> contact me in private for more info.
Broker: https://multibankfx.com/account/live-account?ibNum=7746834
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
199 USD par mois
206%
0
0
USD
USD
3.1K
EUR
EUR
63
95%
3 335
68%
98%
1.23
0.62
EUR
EUR
60%
1:500