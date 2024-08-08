SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Combo Deal Full
Profalgo Limited

Combo Deal Full

Profalgo Limited
0 avis
Fiabilité
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2024 206%
MEXAtlantic-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 335
Bénéfice trades:
2 277 (68.27%)
Perte trades:
1 058 (31.72%)
Meilleure transaction:
70.58 EUR
Pire transaction:
-82.79 EUR
Bénéfice brut:
10 739.88 EUR (9 866 603 pips)
Perte brute:
-8 683.99 EUR (10 141 949 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (396.71 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
396.71 EUR (44)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.01%
Charge de dépôt maximale:
69.64%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
2.69
Longs trades:
2 025 (60.72%)
Courts trades:
1 310 (39.28%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.62 EUR
Bénéfice moyen:
4.72 EUR
Perte moyenne:
-8.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
23 (-106.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-453.12 EUR (10)
Croissance mensuelle:
11.46%
Prévision annuelle:
139.02%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
498.54 EUR
Maximal:
765.37 EUR (60.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.30% (764.02 EUR)
Par fonds propres:
55.97% (283.47 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.ecn 1068
BTCUSD 476
AUDCAD.ecn 363
GBPAUD.ecn 192
UT100 189
NZDCAD.ecn 185
US500 163
EURAUD.ecn 153
AUDUSD.ecn 101
GBPUSD.ecn 70
EURUSD.ecn 53
EURNZD.ecn 41
CHFJPY.ecn 40
GBPCHF.ecn 39
EURCAD.ecn 37
USDJPY.ecn 35
AUDJPY.ecn 29
USDCAD.ecn 26
NZDUSD.ecn 23
GBPJPY.ecn 19
US30 18
EURJPY.ecn 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.ecn 2.8K
BTCUSD -120
AUDCAD.ecn 67
GBPAUD.ecn 43
UT100 -123
NZDCAD.ecn -391
US500 -16
EURAUD.ecn 69
AUDUSD.ecn -10
GBPUSD.ecn 130
EURUSD.ecn 146
EURNZD.ecn 63
CHFJPY.ecn 137
GBPCHF.ecn -108
EURCAD.ecn -4
USDJPY.ecn -64
AUDJPY.ecn 59
USDCAD.ecn -56
NZDUSD.ecn -28
GBPJPY.ecn -105
US30 -87
EURJPY.ecn -44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.ecn 291K
BTCUSD -333K
AUDCAD.ecn 12K
GBPAUD.ecn -348
UT100 -164K
NZDCAD.ecn -18K
US500 -12K
EURAUD.ecn 625
AUDUSD.ecn 1.8K
GBPUSD.ecn 14K
EURUSD.ecn 15K
EURNZD.ecn 11K
CHFJPY.ecn 21K
GBPCHF.ecn -1.3K
EURCAD.ecn 203
USDJPY.ecn -8.4K
AUDJPY.ecn 8.5K
USDCAD.ecn -6.1K
NZDUSD.ecn -3.3K
GBPJPY.ecn -15K
US30 -82K
EURJPY.ecn -6.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.58 EUR
Pire transaction: -83 EUR
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +396.71 EUR
Perte consécutive maximale: -106.98 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 22
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

running the full combo deal setup:

Gold Reaper

Goldtrade Pro

Daytrade Pro

Luna AI

Stability Pro

Bitcoin Scalp Pro

Goldbot One

Indicement

6 of these EA's can be acquired in 1 "Ultimate Combo Deal Package" at 1199$ -> contact me in private for more info.


Broker:  https://multibankfx.com/account/live-account?ibNum=7746834





Aucun avis
2025.06.14 03:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 07:33 2025.06.02 07:33:03  

added indicement (us500 and nas100) added Goldbot One

2025.04.04 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 20:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.29 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.12 16:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 15:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 09:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 07:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 08:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 16:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Combo Deal Full
199 USD par mois
206%
0
0
USD
3.1K
EUR
63
95%
3 335
68%
98%
1.23
0.62
EUR
60%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.