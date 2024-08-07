SinyallerBölümler
Francinaldo Vieira Fonseca

Francinaldo FX

Francinaldo Vieira Fonseca
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 340%
DooTechnology-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
981
Kârla kapanan işlemler:
952 (97.04%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (2.96%)
En iyi işlem:
45.22 USD
En kötü işlem:
-59.26 USD
Brüt kâr:
2 563.12 USD (156 757 pips)
Brüt zarar:
-325.78 USD (29 988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
224 (694.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
694.78 USD (224)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
99.40%
Maks. mevduat yükü:
26.10%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
20.24
Alış işlemleri:
607 (61.88%)
Satış işlemleri:
374 (38.12%)
Kâr faktörü:
7.87
Beklenen getiri:
2.28 USD
Ortalama kâr:
2.69 USD
Ortalama zarar:
-11.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-33.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.26 USD (1)
Aylık büyüme:
5.28%
Yıllık tahmin:
64.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
110.54 USD (8.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.04% (110.48 USD)
Varlığa göre:
74.92% (2 017.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 265
EURUSD 189
USDJPY 91
CHFJPY 60
EURJPY 59
GBPUSD 54
AUDJPY 40
EURAUD 34
USDCAD 26
GBPNZD 24
EURCAD 21
CADJPY 20
AUDCAD 18
GBPAUD 16
EURGBP 15
EURNZD 14
NZDJPY 10
AUDNZD 5
AUDUSD 5
GBPCHF 5
AUDCHF 3
GBPCAD 3
USDCHF 2
EURCHF 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 749
EURUSD 580
USDJPY 112
CHFJPY 158
EURJPY 118
GBPUSD 121
AUDJPY 107
EURAUD 61
USDCAD 22
GBPNZD 57
EURCAD 29
CADJPY -27
AUDCAD 17
GBPAUD 22
EURGBP 19
EURNZD 17
NZDJPY 8
AUDNZD 5
AUDUSD 22
GBPCHF 11
AUDCHF 16
GBPCAD 4
USDCHF 3
EURCHF 8
CADCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 54K
EURUSD 24K
USDJPY 1.5K
CHFJPY 13K
EURJPY 9.3K
GBPUSD 5.6K
AUDJPY 4.4K
EURAUD 4.3K
USDCAD 2.2K
GBPNZD 4.9K
EURCAD 2.3K
CADJPY -6.2K
AUDCAD 948
GBPAUD 2.3K
EURGBP 883
EURNZD 1K
NZDJPY 508
AUDNZD 311
AUDUSD 645
GBPCHF 468
AUDCHF 460
GBPCAD 311
USDCHF 134
EURCHF 356
CADCHF 53
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.22 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 224
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +694.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooTechnology-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.14 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 11:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 08:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:100 - 1:500
2025.04.29 16:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 22:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 18:45
No swaps are charged on the signal account
2025.04.01 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 14:15
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 13:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 12:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 03:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.21 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 15:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 14:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
