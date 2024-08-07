- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
981
Profit Trade:
952 (97.04%)
Loss Trade:
29 (2.96%)
Best Trade:
45.22 USD
Worst Trade:
-59.26 USD
Profitto lordo:
2 563.12 USD (156 757 pips)
Perdita lorda:
-325.78 USD (29 988 pips)
Vincite massime consecutive:
224 (694.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
694.78 USD (224)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
99.40%
Massimo carico di deposito:
26.10%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
20.24
Long Trade:
607 (61.88%)
Short Trade:
374 (38.12%)
Fattore di profitto:
7.87
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
2.69 USD
Perdita media:
-11.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-33.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.26 USD (1)
Crescita mensile:
5.28%
Previsione annuale:
64.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
110.54 USD (8.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.04% (110.48 USD)
Per equità:
74.92% (2 017.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|265
|EURUSD
|189
|USDJPY
|91
|CHFJPY
|60
|EURJPY
|59
|GBPUSD
|54
|AUDJPY
|40
|EURAUD
|34
|USDCAD
|26
|GBPNZD
|24
|EURCAD
|21
|CADJPY
|20
|AUDCAD
|18
|GBPAUD
|16
|EURGBP
|15
|EURNZD
|14
|NZDJPY
|10
|AUDNZD
|5
|AUDUSD
|5
|GBPCHF
|5
|AUDCHF
|3
|GBPCAD
|3
|USDCHF
|2
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|749
|EURUSD
|580
|USDJPY
|112
|CHFJPY
|158
|EURJPY
|118
|GBPUSD
|121
|AUDJPY
|107
|EURAUD
|61
|USDCAD
|22
|GBPNZD
|57
|EURCAD
|29
|CADJPY
|-27
|AUDCAD
|17
|GBPAUD
|22
|EURGBP
|19
|EURNZD
|17
|NZDJPY
|8
|AUDNZD
|5
|AUDUSD
|22
|GBPCHF
|11
|AUDCHF
|16
|GBPCAD
|4
|USDCHF
|3
|EURCHF
|8
|CADCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|54K
|EURUSD
|24K
|USDJPY
|1.5K
|CHFJPY
|13K
|EURJPY
|9.3K
|GBPUSD
|5.6K
|AUDJPY
|4.4K
|EURAUD
|4.3K
|USDCAD
|2.2K
|GBPNZD
|4.9K
|EURCAD
|2.3K
|CADJPY
|-6.2K
|AUDCAD
|948
|GBPAUD
|2.3K
|EURGBP
|883
|EURNZD
|1K
|NZDJPY
|508
|AUDNZD
|311
|AUDUSD
|645
|GBPCHF
|468
|AUDCHF
|460
|GBPCAD
|311
|USDCHF
|134
|EURCHF
|356
|CADCHF
|53
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.22 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 224
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +694.78 USD
Massima perdita consecutiva: -33.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
Non ci sono recensioni