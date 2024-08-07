SegnaliSezioni
Francinaldo Vieira Fonseca

0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 340%
DooTechnology-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
981
Profit Trade:
952 (97.04%)
Loss Trade:
29 (2.96%)
Best Trade:
45.22 USD
Worst Trade:
-59.26 USD
Profitto lordo:
2 563.12 USD (156 757 pips)
Perdita lorda:
-325.78 USD (29 988 pips)
Vincite massime consecutive:
224 (694.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
694.78 USD (224)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
99.40%
Massimo carico di deposito:
26.10%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
20.24
Long Trade:
607 (61.88%)
Short Trade:
374 (38.12%)
Fattore di profitto:
7.87
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
2.69 USD
Perdita media:
-11.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-33.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.26 USD (1)
Crescita mensile:
5.28%
Previsione annuale:
64.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
110.54 USD (8.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.04% (110.48 USD)
Per equità:
74.92% (2 017.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 265
EURUSD 189
USDJPY 91
CHFJPY 60
EURJPY 59
GBPUSD 54
AUDJPY 40
EURAUD 34
USDCAD 26
GBPNZD 24
EURCAD 21
CADJPY 20
AUDCAD 18
GBPAUD 16
EURGBP 15
EURNZD 14
NZDJPY 10
AUDNZD 5
AUDUSD 5
GBPCHF 5
AUDCHF 3
GBPCAD 3
USDCHF 2
EURCHF 1
CADCHF 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 749
EURUSD 580
USDJPY 112
CHFJPY 158
EURJPY 118
GBPUSD 121
AUDJPY 107
EURAUD 61
USDCAD 22
GBPNZD 57
EURCAD 29
CADJPY -27
AUDCAD 17
GBPAUD 22
EURGBP 19
EURNZD 17
NZDJPY 8
AUDNZD 5
AUDUSD 22
GBPCHF 11
AUDCHF 16
GBPCAD 4
USDCHF 3
EURCHF 8
CADCHF 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 54K
EURUSD 24K
USDJPY 1.5K
CHFJPY 13K
EURJPY 9.3K
GBPUSD 5.6K
AUDJPY 4.4K
EURAUD 4.3K
USDCAD 2.2K
GBPNZD 4.9K
EURCAD 2.3K
CADJPY -6.2K
AUDCAD 948
GBPAUD 2.3K
EURGBP 883
EURNZD 1K
NZDJPY 508
AUDNZD 311
AUDUSD 645
GBPCHF 468
AUDCHF 460
GBPCAD 311
USDCHF 134
EURCHF 356
CADCHF 53
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.22 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 224
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +694.78 USD
Massima perdita consecutiva: -33.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.14 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 11:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 08:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:100 - 1:500
2025.04.29 16:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 22:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 18:45
No swaps are charged on the signal account
2025.04.01 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 14:15
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 13:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 12:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 03:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.21 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 15:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 14:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
