Francinaldo Vieira Fonseca

Francinaldo FX

Francinaldo Vieira Fonseca
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 340%
DooTechnology-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
981
Bénéfice trades:
952 (97.04%)
Perte trades:
29 (2.96%)
Meilleure transaction:
45.22 USD
Pire transaction:
-59.26 USD
Bénéfice brut:
2 563.12 USD (156 757 pips)
Perte brute:
-325.78 USD (29 988 pips)
Gains consécutifs maximales:
224 (694.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
694.78 USD (224)
Ratio de Sharpe:
0.57
Activité de trading:
99.40%
Charge de dépôt maximale:
26.10%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
20.24
Longs trades:
607 (61.88%)
Courts trades:
374 (38.12%)
Facteur de profit:
7.87
Rendement attendu:
2.28 USD
Bénéfice moyen:
2.69 USD
Perte moyenne:
-11.23 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-33.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.26 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.28%
Prévision annuelle:
64.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
110.54 USD (8.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.04% (110.48 USD)
Par fonds propres:
74.92% (2 017.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 265
EURUSD 189
USDJPY 91
CHFJPY 60
EURJPY 59
GBPUSD 54
AUDJPY 40
EURAUD 34
USDCAD 26
GBPNZD 24
EURCAD 21
CADJPY 20
AUDCAD 18
GBPAUD 16
EURGBP 15
EURNZD 14
NZDJPY 10
AUDNZD 5
AUDUSD 5
GBPCHF 5
AUDCHF 3
GBPCAD 3
USDCHF 2
EURCHF 1
CADCHF 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 749
EURUSD 580
USDJPY 112
CHFJPY 158
EURJPY 118
GBPUSD 121
AUDJPY 107
EURAUD 61
USDCAD 22
GBPNZD 57
EURCAD 29
CADJPY -27
AUDCAD 17
GBPAUD 22
EURGBP 19
EURNZD 17
NZDJPY 8
AUDNZD 5
AUDUSD 22
GBPCHF 11
AUDCHF 16
GBPCAD 4
USDCHF 3
EURCHF 8
CADCHF 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 54K
EURUSD 24K
USDJPY 1.5K
CHFJPY 13K
EURJPY 9.3K
GBPUSD 5.6K
AUDJPY 4.4K
EURAUD 4.3K
USDCAD 2.2K
GBPNZD 4.9K
EURCAD 2.3K
CADJPY -6.2K
AUDCAD 948
GBPAUD 2.3K
EURGBP 883
EURNZD 1K
NZDJPY 508
AUDNZD 311
AUDUSD 645
GBPCHF 468
AUDCHF 460
GBPCAD 311
USDCHF 134
EURCHF 356
CADCHF 53
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.22 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 224
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +694.78 USD
Perte consécutive maximale: -33.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DooTechnology-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
Aucun avis
2025.10.14 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 11:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 08:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:100 - 1:500
2025.04.29 16:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 22:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 18:45
No swaps are charged on the signal account
2025.04.01 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 14:15
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 13:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 12:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 03:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.21 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 15:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 14:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
