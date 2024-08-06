- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 085
Kârla kapanan işlemler:
686 (63.22%)
Zararla kapanan işlemler:
399 (36.77%)
En iyi işlem:
74.65 USD
En kötü işlem:
-74.18 USD
Brüt kâr:
2 479.94 USD (214 137 pips)
Brüt zarar:
-2 512.80 USD (216 834 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (71.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.48 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
96.92%
Maks. mevduat yükü:
4.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
590 (54.38%)
Satış işlemleri:
495 (45.62%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
3.62 USD
Ortalama zarar:
-6.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-90.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.75 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.50%
Yıllık tahmin:
-17.90%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.77 USD
Maksimum:
322.42 USD (18.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.22% (322.42 USD)
Varlığa göre:
8.16% (128.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|190
|USDCAD
|182
|USDJPY
|176
|EURUSD
|157
|AUDUSD
|149
|GBPUSD
|115
|NZDUSD
|113
|XAUUSD
|2
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|-42
|USDCAD
|191
|USDJPY
|17
|EURUSD
|-12
|AUDUSD
|-59
|GBPUSD
|-73
|NZDUSD
|-56
|XAUUSD
|0
|AUDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|-2.1K
|USDCAD
|8.8K
|USDJPY
|5.6K
|EURUSD
|3.9K
|AUDUSD
|-7.6K
|GBPUSD
|-5.3K
|NZDUSD
|-6K
|XAUUSD
|42
|AUDJPY
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +74.65 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +71.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT5 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.63 × 18238
|
Darwinex-Live
|0.71 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|0.75 × 257
|
ICMarkets-MT5
|0.86 × 286
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 204
|
XMTrading-MT5
|2.27 × 11
|
FBS-Real
|2.67 × 86
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.50 × 92
|
XMUK-MT5
|3.86 × 7
|
XMGlobal-MT5
|3.92 × 50
|
VTMarkets-Live
|3.92 × 13
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 2
|
Alpari-MT5
|4.71 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|6.63 × 70
|
RoboForex-Pro
|10.00 × 14
|
Swissquote-Server
|14.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-2%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
60
88%
1 085
63%
97%
0.98
-0.03
USD
USD
18%
1:500