Oleksandr Sobko

Chaos Fury

Oleksandr Sobko
0 inceleme
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -2%
ForexClub-MT5 Real Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 085
Kârla kapanan işlemler:
686 (63.22%)
Zararla kapanan işlemler:
399 (36.77%)
En iyi işlem:
74.65 USD
En kötü işlem:
-74.18 USD
Brüt kâr:
2 479.94 USD (214 137 pips)
Brüt zarar:
-2 512.80 USD (216 834 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (71.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.48 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
96.92%
Maks. mevduat yükü:
4.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
590 (54.38%)
Satış işlemleri:
495 (45.62%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
3.62 USD
Ortalama zarar:
-6.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-90.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.75 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.50%
Yıllık tahmin:
-17.90%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.77 USD
Maksimum:
322.42 USD (18.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.22% (322.42 USD)
Varlığa göre:
8.16% (128.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 190
USDCAD 182
USDJPY 176
EURUSD 157
AUDUSD 149
GBPUSD 115
NZDUSD 113
XAUUSD 2
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF -42
USDCAD 191
USDJPY 17
EURUSD -12
AUDUSD -59
GBPUSD -73
NZDUSD -56
XAUUSD 0
AUDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF -2.1K
USDCAD 8.8K
USDJPY 5.6K
EURUSD 3.9K
AUDUSD -7.6K
GBPUSD -5.3K
NZDUSD -6K
XAUUSD 42
AUDJPY 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.65 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +71.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT5 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT5 Real Server
0.63 × 18238
Darwinex-Live
0.71 × 7
AdmiralMarkets-Live
0.75 × 257
ICMarkets-MT5
0.86 × 286
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 204
XMTrading-MT5
2.27 × 11
FBS-Real
2.67 × 86
RoboForex-MetaTrader 5
3.50 × 92
XMUK-MT5
3.86 × 7
XMGlobal-MT5
3.92 × 50
VTMarkets-Live
3.92 × 13
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 2
Alpari-MT5
4.71 × 79
ICMarketsSC-MT5
6.63 × 70
RoboForex-Pro
10.00 × 14
Swissquote-Server
14.00 × 4
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 407 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 18:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.05 13:36
No swaps are charged on the signal account
2024.10.15 19:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.03 10:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.30 14:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.28 08:25
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.28 08:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.28 03:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.26 05:29
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
