- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 085
Profit Trade:
686 (63.22%)
Loss Trade:
399 (36.77%)
Best Trade:
74.65 USD
Worst Trade:
-74.18 USD
Profitto lordo:
2 479.94 USD (214 137 pips)
Perdita lorda:
-2 512.80 USD (216 834 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (71.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.48 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
96.92%
Massimo carico di deposito:
4.82%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
590 (54.38%)
Short Trade:
495 (45.62%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
3.62 USD
Perdita media:
-6.30 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-90.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.75 USD (2)
Crescita mensile:
-1.48%
Previsione annuale:
-17.90%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.77 USD
Massimale:
322.42 USD (18.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.22% (322.42 USD)
Per equità:
8.16% (128.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|190
|USDCAD
|182
|USDJPY
|176
|EURUSD
|157
|AUDUSD
|149
|GBPUSD
|115
|NZDUSD
|113
|XAUUSD
|2
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|-42
|USDCAD
|191
|USDJPY
|17
|EURUSD
|-12
|AUDUSD
|-59
|GBPUSD
|-73
|NZDUSD
|-56
|XAUUSD
|0
|AUDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|-2.1K
|USDCAD
|8.8K
|USDJPY
|5.6K
|EURUSD
|3.9K
|AUDUSD
|-7.6K
|GBPUSD
|-5.3K
|NZDUSD
|-6K
|XAUUSD
|42
|AUDJPY
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.65 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +71.70 USD
Massima perdita consecutiva: -90.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT5 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.63 × 18238
|
Darwinex-Live
|0.71 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|0.75 × 257
|
ICMarkets-MT5
|0.86 × 286
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 204
|
XMTrading-MT5
|2.27 × 11
|
FBS-Real
|2.67 × 86
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.50 × 92
|
XMUK-MT5
|3.86 × 7
|
XMGlobal-MT5
|3.92 × 50
|
VTMarkets-Live
|3.92 × 13
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 2
|
Alpari-MT5
|4.71 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|6.63 × 70
|
RoboForex-Pro
|10.00 × 14
|
Swissquote-Server
|14.00 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
60
88%
1 085
63%
97%
0.98
-0.03
USD
USD
18%
1:500