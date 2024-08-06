SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Chaos Fury
Oleksandr Sobko

Chaos Fury

Oleksandr Sobko
0 recensioni
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 -2%
ForexClub-MT5 Real Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 085
Profit Trade:
686 (63.22%)
Loss Trade:
399 (36.77%)
Best Trade:
74.65 USD
Worst Trade:
-74.18 USD
Profitto lordo:
2 479.94 USD (214 137 pips)
Perdita lorda:
-2 512.80 USD (216 834 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (71.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.48 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
96.92%
Massimo carico di deposito:
4.82%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
590 (54.38%)
Short Trade:
495 (45.62%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
3.62 USD
Perdita media:
-6.30 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-90.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.75 USD (2)
Crescita mensile:
-1.48%
Previsione annuale:
-17.90%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.77 USD
Massimale:
322.42 USD (18.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.22% (322.42 USD)
Per equità:
8.16% (128.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 190
USDCAD 182
USDJPY 176
EURUSD 157
AUDUSD 149
GBPUSD 115
NZDUSD 113
XAUUSD 2
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF -42
USDCAD 191
USDJPY 17
EURUSD -12
AUDUSD -59
GBPUSD -73
NZDUSD -56
XAUUSD 0
AUDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF -2.1K
USDCAD 8.8K
USDJPY 5.6K
EURUSD 3.9K
AUDUSD -7.6K
GBPUSD -5.3K
NZDUSD -6K
XAUUSD 42
AUDJPY 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.65 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +71.70 USD
Massima perdita consecutiva: -90.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT5 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT5 Real Server
0.63 × 18238
Darwinex-Live
0.71 × 7
AdmiralMarkets-Live
0.75 × 257
ICMarkets-MT5
0.86 × 286
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 204
XMTrading-MT5
2.27 × 11
FBS-Real
2.67 × 86
RoboForex-MetaTrader 5
3.50 × 92
XMUK-MT5
3.86 × 7
XMGlobal-MT5
3.92 × 50
VTMarkets-Live
3.92 × 13
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 2
Alpari-MT5
4.71 × 79
ICMarketsSC-MT5
6.63 × 70
RoboForex-Pro
10.00 × 14
Swissquote-Server
14.00 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 407 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 18:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.05 13:36
No swaps are charged on the signal account
2024.10.15 19:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.03 10:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.30 14:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.28 08:25
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.28 08:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.28 03:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.26 05:29
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Chaos Fury
100USD al mese
-2%
0
0
USD
1.5K
USD
60
88%
1 085
63%
97%
0.98
-0.03
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.