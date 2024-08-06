SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Chaos Fury
Oleksandr Sobko

Chaos Fury

Oleksandr Sobko
0 avis
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 -2%
ForexClub-MT5 Real Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 085
Bénéfice trades:
686 (63.22%)
Perte trades:
399 (36.77%)
Meilleure transaction:
74.65 USD
Pire transaction:
-74.18 USD
Bénéfice brut:
2 479.94 USD (214 137 pips)
Perte brute:
-2 512.80 USD (216 834 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (71.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.48 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
96.92%
Charge de dépôt maximale:
4.82%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
590 (54.38%)
Courts trades:
495 (45.62%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.03 USD
Bénéfice moyen:
3.62 USD
Perte moyenne:
-6.30 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-90.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-120.75 USD (2)
Croissance mensuelle:
-1.13%
Prévision annuelle:
-12.98%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.77 USD
Maximal:
322.42 USD (18.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.22% (322.42 USD)
Par fonds propres:
8.16% (128.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 190
USDCAD 182
USDJPY 176
EURUSD 157
AUDUSD 149
GBPUSD 115
NZDUSD 113
XAUUSD 2
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF -42
USDCAD 191
USDJPY 17
EURUSD -12
AUDUSD -59
GBPUSD -73
NZDUSD -56
XAUUSD 0
AUDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF -2.1K
USDCAD 8.8K
USDJPY 5.6K
EURUSD 3.9K
AUDUSD -7.6K
GBPUSD -5.3K
NZDUSD -6K
XAUUSD 42
AUDJPY 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.65 USD
Pire transaction: -74 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +71.70 USD
Perte consécutive maximale: -90.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT5 Real Server
0.63 × 18238
Darwinex-Live
0.71 × 7
AdmiralMarkets-Live
0.75 × 257
ICMarkets-MT5
0.86 × 286
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 204
XMTrading-MT5
2.27 × 11
FBS-Real
2.67 × 86
RoboForex-MetaTrader 5
3.50 × 92
XMUK-MT5
3.86 × 7
XMGlobal-MT5
3.92 × 50
VTMarkets-Live
3.92 × 13
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 2
Alpari-MT5
4.71 × 79
ICMarketsSC-MT5
6.63 × 70
RoboForex-Pro
10.00 × 14
Swissquote-Server
14.00 × 4
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 407 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 18:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.05 13:36
No swaps are charged on the signal account
2024.10.15 19:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.03 10:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.30 14:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.28 08:25
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.28 08:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.28 03:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.26 05:29
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
