Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT5 Real Server 0.63 × 18238 Darwinex-Live 0.71 × 7 AdmiralMarkets-Live 0.75 × 257 ICMarkets-MT5 0.86 × 286 Pepperstone-MT5-Live01 0.91 × 204 XMTrading-MT5 2.27 × 11 FBS-Real 2.67 × 86 RoboForex-MetaTrader 5 3.50 × 92 XMUK-MT5 3.86 × 7 XMGlobal-MT5 3.92 × 50 VTMarkets-Live 3.92 × 13 XMGlobal-MT5 2 4.00 × 2 Alpari-MT5 4.71 × 79 ICMarketsSC-MT5 6.63 × 70 RoboForex-Pro 10.00 × 14 Swissquote-Server 14.00 × 4 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou