SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Rob
Robin Morant

Rob

Robin Morant
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 129%
VantageInternational-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 487
Kârla kapanan işlemler:
1 605 (64.53%)
Zararla kapanan işlemler:
882 (35.46%)
En iyi işlem:
566.26 EUR
En kötü işlem:
-224.47 EUR
Brüt kâr:
17 596.09 EUR (6 544 771 pips)
Brüt zarar:
-14 880.17 EUR (6 018 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (39.06 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
576.47 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
72.60%
Maks. mevduat yükü:
25.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
1 550 (62.32%)
Satış işlemleri:
937 (37.68%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.09 EUR
Ortalama kâr:
10.96 EUR
Ortalama zarar:
-16.87 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2 517.78 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 517.78 EUR (20)
Aylık büyüme:
22.89%
Yıllık tahmin:
277.74%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 EUR
Maksimum:
2 519.71 EUR (35.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.93% (2 525.07 EUR)
Varlığa göre:
51.17% (2 348.84 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 608
EURJPY+ 425
AUDCAD+ 305
FRA40 200
EURUSD+ 177
GBPAUD+ 131
SP500 101
GER40.r 98
DJ30.r 98
FRA40.r 84
Nikkei225 57
BTCUSD 57
NAS100.r 45
SP500.r 41
EURGBP+ 40
CL-OIL 15
GER40 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 3K
EURJPY+ -1.9K
AUDCAD+ 644
FRA40 842
EURUSD+ 360
GBPAUD+ 235
SP500 283
GER40.r 162
DJ30.r -380
FRA40.r 158
Nikkei225 -117
BTCUSD 0
NAS100.r -488
SP500.r 54
EURGBP+ 212
CL-OIL 39
GER40 -30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 98K
EURJPY+ -31K
AUDCAD+ 12K
FRA40 -113K
EURUSD+ 9.7K
GBPAUD+ -3.7K
SP500 -94K
GER40.r 66K
DJ30.r -221K
FRA40.r 24K
Nikkei225 28K
BTCUSD 659K
NAS100.r -138K
SP500.r 18K
EURGBP+ 188
CL-OIL 309
GER40 -5.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +566.26 EUR
En kötü işlem: -224 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +39.06 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 517.78 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
15.41 × 51
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Attention : Portefeuille doit impérativement être de 2500 €


İnceleme yok
2025.06.12 09:40
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.89% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.99% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.12 13:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 07:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 06:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 03:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 08:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 06:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.19 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.06 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rob
Ayda 30 USD
129%
0
0
USD
2.9K
EUR
68
83%
2 487
64%
73%
1.18
1.09
EUR
55%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.