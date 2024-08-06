- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 487
Kârla kapanan işlemler:
1 605 (64.53%)
Zararla kapanan işlemler:
882 (35.46%)
En iyi işlem:
566.26 EUR
En kötü işlem:
-224.47 EUR
Brüt kâr:
17 596.09 EUR (6 544 771 pips)
Brüt zarar:
-14 880.17 EUR (6 018 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (39.06 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
576.47 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
72.60%
Maks. mevduat yükü:
25.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
1 550 (62.32%)
Satış işlemleri:
937 (37.68%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.09 EUR
Ortalama kâr:
10.96 EUR
Ortalama zarar:
-16.87 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2 517.78 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 517.78 EUR (20)
Aylık büyüme:
22.89%
Yıllık tahmin:
277.74%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 EUR
Maksimum:
2 519.71 EUR (35.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.93% (2 525.07 EUR)
Varlığa göre:
51.17% (2 348.84 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|608
|EURJPY+
|425
|AUDCAD+
|305
|FRA40
|200
|EURUSD+
|177
|GBPAUD+
|131
|SP500
|101
|GER40.r
|98
|DJ30.r
|98
|FRA40.r
|84
|Nikkei225
|57
|BTCUSD
|57
|NAS100.r
|45
|SP500.r
|41
|EURGBP+
|40
|CL-OIL
|15
|GER40
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|3K
|EURJPY+
|-1.9K
|AUDCAD+
|644
|FRA40
|842
|EURUSD+
|360
|GBPAUD+
|235
|SP500
|283
|GER40.r
|162
|DJ30.r
|-380
|FRA40.r
|158
|Nikkei225
|-117
|BTCUSD
|0
|NAS100.r
|-488
|SP500.r
|54
|EURGBP+
|212
|CL-OIL
|39
|GER40
|-30
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|98K
|EURJPY+
|-31K
|AUDCAD+
|12K
|FRA40
|-113K
|EURUSD+
|9.7K
|GBPAUD+
|-3.7K
|SP500
|-94K
|GER40.r
|66K
|DJ30.r
|-221K
|FRA40.r
|24K
|Nikkei225
|28K
|BTCUSD
|659K
|NAS100.r
|-138K
|SP500.r
|18K
|EURGBP+
|188
|CL-OIL
|309
|GER40
|-5.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +566.26 EUR
En kötü işlem: -224 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +39.06 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 517.78 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Attention : Portefeuille doit impérativement être de 2500 €
