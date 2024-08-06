SignauxSections
Robin Morant

Rob

Robin Morant
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 129%
VantageInternational-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 483
Bénéfice trades:
1 602 (64.51%)
Perte trades:
881 (35.48%)
Meilleure transaction:
566.26 EUR
Pire transaction:
-224.47 EUR
Bénéfice brut:
17 575.59 EUR (6 536 791 pips)
Perte brute:
-14 852.39 EUR (6 017 283 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (39.06 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
576.47 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
72.60%
Charge de dépôt maximale:
25.22%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.08
Longs trades:
1 548 (62.34%)
Courts trades:
935 (37.66%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
1.10 EUR
Bénéfice moyen:
10.97 EUR
Perte moyenne:
-16.86 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-2 517.78 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 517.78 EUR (20)
Croissance mensuelle:
25.33%
Prévision annuelle:
307.36%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.00 EUR
Maximal:
2 519.71 EUR (35.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.93% (2 525.07 EUR)
Par fonds propres:
51.17% (2 348.84 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 607
EURJPY+ 425
AUDCAD+ 305
FRA40 200
EURUSD+ 177
GBPAUD+ 131
SP500 101
DJ30.r 98
GER40.r 96
FRA40.r 84
Nikkei225 57
BTCUSD 56
NAS100.r 45
SP500.r 41
EURGBP+ 40
CL-OIL 15
GER40 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 3.1K
EURJPY+ -1.9K
AUDCAD+ 644
FRA40 842
EURUSD+ 360
GBPAUD+ 235
SP500 283
DJ30.r -380
GER40.r 141
FRA40.r 158
Nikkei225 -117
BTCUSD -2
NAS100.r -488
SP500.r 54
EURGBP+ 212
CL-OIL 39
GER40 -30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 100K
EURJPY+ -31K
AUDCAD+ 12K
FRA40 -113K
EURUSD+ 9.7K
GBPAUD+ -3.7K
SP500 -94K
DJ30.r -221K
GER40.r 60K
FRA40.r 24K
Nikkei225 28K
BTCUSD 656K
NAS100.r -138K
SP500.r 18K
EURGBP+ 188
CL-OIL 309
GER40 -5.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +566.26 EUR
Pire transaction: -224 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +39.06 EUR
Perte consécutive maximale: -2 517.78 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
15.41 × 51
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Attention : Portefeuille doit impérativement être de 2500 €


Aucun avis
2025.06.12 09:40
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.89% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.99% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.12 13:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 07:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 06:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 03:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 08:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 06:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.19 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.06 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Rob
30 USD par mois
129%
0
0
USD
2.9K
EUR
68
83%
2 483
64%
73%
1.18
1.10
EUR
55%
1:500
