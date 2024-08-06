- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 487
Profit Trade:
1 605 (64.53%)
Loss Trade:
882 (35.46%)
Best Trade:
566.26 EUR
Worst Trade:
-224.47 EUR
Profitto lordo:
17 596.09 EUR (6 544 771 pips)
Perdita lorda:
-14 880.17 EUR (6 018 901 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (39.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
576.47 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
72.60%
Massimo carico di deposito:
25.22%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
1 550 (62.32%)
Short Trade:
937 (37.68%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.09 EUR
Profitto medio:
10.96 EUR
Perdita media:
-16.87 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-2 517.78 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 517.78 EUR (20)
Crescita mensile:
25.60%
Previsione annuale:
310.66%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 EUR
Massimale:
2 519.71 EUR (35.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.93% (2 525.07 EUR)
Per equità:
51.17% (2 348.84 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|608
|EURJPY+
|425
|AUDCAD+
|305
|FRA40
|200
|EURUSD+
|177
|GBPAUD+
|131
|SP500
|101
|GER40.r
|98
|DJ30.r
|98
|FRA40.r
|84
|Nikkei225
|57
|BTCUSD
|57
|NAS100.r
|45
|SP500.r
|41
|EURGBP+
|40
|CL-OIL
|15
|GER40
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|3K
|EURJPY+
|-1.9K
|AUDCAD+
|644
|FRA40
|842
|EURUSD+
|360
|GBPAUD+
|235
|SP500
|283
|GER40.r
|162
|DJ30.r
|-380
|FRA40.r
|158
|Nikkei225
|-117
|BTCUSD
|0
|NAS100.r
|-488
|SP500.r
|54
|EURGBP+
|212
|CL-OIL
|39
|GER40
|-30
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|98K
|EURJPY+
|-31K
|AUDCAD+
|12K
|FRA40
|-113K
|EURUSD+
|9.7K
|GBPAUD+
|-3.7K
|SP500
|-94K
|GER40.r
|66K
|DJ30.r
|-221K
|FRA40.r
|24K
|Nikkei225
|28K
|BTCUSD
|659K
|NAS100.r
|-138K
|SP500.r
|18K
|EURGBP+
|188
|CL-OIL
|309
|GER40
|-5.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +566.26 EUR
Worst Trade: -224 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +39.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 517.78 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|15.41 × 51
Attention : Portefeuille doit impérativement être de 2500 €
