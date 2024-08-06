SegnaliSezioni
Robin Morant

Rob

Robin Morant
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 129%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 487
Profit Trade:
1 605 (64.53%)
Loss Trade:
882 (35.46%)
Best Trade:
566.26 EUR
Worst Trade:
-224.47 EUR
Profitto lordo:
17 596.09 EUR (6 544 771 pips)
Perdita lorda:
-14 880.17 EUR (6 018 901 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (39.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
576.47 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
72.60%
Massimo carico di deposito:
25.22%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
1 550 (62.32%)
Short Trade:
937 (37.68%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.09 EUR
Profitto medio:
10.96 EUR
Perdita media:
-16.87 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-2 517.78 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 517.78 EUR (20)
Crescita mensile:
25.60%
Previsione annuale:
310.66%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 EUR
Massimale:
2 519.71 EUR (35.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.93% (2 525.07 EUR)
Per equità:
51.17% (2 348.84 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 608
EURJPY+ 425
AUDCAD+ 305
FRA40 200
EURUSD+ 177
GBPAUD+ 131
SP500 101
GER40.r 98
DJ30.r 98
FRA40.r 84
Nikkei225 57
BTCUSD 57
NAS100.r 45
SP500.r 41
EURGBP+ 40
CL-OIL 15
GER40 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 3K
EURJPY+ -1.9K
AUDCAD+ 644
FRA40 842
EURUSD+ 360
GBPAUD+ 235
SP500 283
GER40.r 162
DJ30.r -380
FRA40.r 158
Nikkei225 -117
BTCUSD 0
NAS100.r -488
SP500.r 54
EURGBP+ 212
CL-OIL 39
GER40 -30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 98K
EURJPY+ -31K
AUDCAD+ 12K
FRA40 -113K
EURUSD+ 9.7K
GBPAUD+ -3.7K
SP500 -94K
GER40.r 66K
DJ30.r -221K
FRA40.r 24K
Nikkei225 28K
BTCUSD 659K
NAS100.r -138K
SP500.r 18K
EURGBP+ 188
CL-OIL 309
GER40 -5.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +566.26 EUR
Worst Trade: -224 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +39.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 517.78 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
15.41 × 51
Attention : Portefeuille doit impérativement être de 2500 €


Non ci sono recensioni
2025.06.12 09:40
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.89% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.99% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.12 13:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 07:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 06:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 03:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 08:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 06:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.19 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.06 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.