İşlemler:
1 628
Kârla kapanan işlemler:
1 428 (87.71%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (12.29%)
En iyi işlem:
56.83 USD
En kötü işlem:
-51.79 USD
Brüt kâr:
2 701.86 USD (85 735 pips)
Brüt zarar:
-696.67 USD (35 229 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (70.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
178.01 USD (27)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
73.97%
Maks. mevduat yükü:
48.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
12.37
Alış işlemleri:
864 (53.07%)
Satış işlemleri:
764 (46.93%)
Kâr faktörü:
3.88
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
-3.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-162.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.07 USD (8)
Aylık büyüme:
11.75%
Yıllık tahmin:
143.02%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
162.07 USD (11.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.91% (162.07 USD)
Varlığa göre:
54.76% (697.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1628
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.83 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +70.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -162.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 16
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
