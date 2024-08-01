SegnaliSezioni
Camila Schvartz Milverstet

IA Audaciosa 27

Camila Schvartz Milverstet
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 389%
FBS-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 628
Profit Trade:
1 428 (87.71%)
Loss Trade:
200 (12.29%)
Best Trade:
56.83 USD
Worst Trade:
-51.79 USD
Profitto lordo:
2 701.86 USD (85 735 pips)
Perdita lorda:
-696.67 USD (35 229 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (70.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.01 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
73.97%
Massimo carico di deposito:
48.12%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
12.37
Long Trade:
864 (53.07%)
Short Trade:
764 (46.93%)
Fattore di profitto:
3.88
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-3.48 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-162.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.07 USD (8)
Crescita mensile:
11.79%
Previsione annuale:
143.02%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
162.07 USD (11.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.91% (162.07 USD)
Per equità:
54.76% (697.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1628
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.83 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +70.70 USD
Massima perdita consecutiva: -162.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 16
FreshForex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
210 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 06:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 23:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 10:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 06:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 05:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 17:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 20:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 16:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IA Audaciosa 27
30USD al mese
389%
0
0
USD
1.2K
USD
62
98%
1 628
87%
74%
3.87
1.23
USD
55%
1:200
Copia

