- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 628
Profit Trade:
1 428 (87.71%)
Loss Trade:
200 (12.29%)
Best Trade:
56.83 USD
Worst Trade:
-51.79 USD
Profitto lordo:
2 701.86 USD (85 735 pips)
Perdita lorda:
-696.67 USD (35 229 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (70.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.01 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
73.97%
Massimo carico di deposito:
48.12%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
12.37
Long Trade:
864 (53.07%)
Short Trade:
764 (46.93%)
Fattore di profitto:
3.88
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-3.48 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-162.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.07 USD (8)
Crescita mensile:
11.79%
Previsione annuale:
143.02%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
162.07 USD (11.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.91% (162.07 USD)
Per equità:
54.76% (697.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1628
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.83 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +70.70 USD
Massima perdita consecutiva: -162.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 16
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
210 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
389%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
62
98%
1 628
87%
74%
3.87
1.23
USD
USD
55%
1:200