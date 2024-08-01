SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / IA Audaciosa 27
Camila Schvartz Milverstet

IA Audaciosa 27

Camila Schvartz Milverstet
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 389%
FBS-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 626
Bénéfice trades:
1 426 (87.69%)
Perte trades:
200 (12.30%)
Meilleure transaction:
56.83 USD
Pire transaction:
-51.79 USD
Bénéfice brut:
2 701.76 USD (85 727 pips)
Perte brute:
-696.67 USD (35 229 pips)
Gains consécutifs maximales:
68 (70.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
178.01 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
73.97%
Charge de dépôt maximale:
48.12%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
12.37
Longs trades:
863 (53.08%)
Courts trades:
763 (46.92%)
Facteur de profit:
3.88
Rendement attendu:
1.23 USD
Bénéfice moyen:
1.89 USD
Perte moyenne:
-3.48 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-162.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-162.07 USD (8)
Croissance mensuelle:
11.79%
Prévision annuelle:
142.99%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
162.07 USD (11.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.91% (162.07 USD)
Par fonds propres:
54.76% (697.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1626
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.83 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +70.70 USD
Perte consécutive maximale: -162.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 16
FreshForex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
210 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 06:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 23:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 10:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 06:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 05:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 17:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 20:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 16:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IA Audaciosa 27
30 USD par mois
389%
0
0
USD
1.2K
USD
62
98%
1 626
87%
74%
3.87
1.23
USD
55%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.