SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / WIDIMAX
Widiyansyah Muhammad Kahfi

WIDIMAX

Widiyansyah Muhammad Kahfi
1 inceleme
Güvenilirlik
110 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 1 328%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
914
Kârla kapanan işlemler:
779 (85.22%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (14.77%)
En iyi işlem:
4 681.00 USD
En kötü işlem:
-1 833.50 USD
Brüt kâr:
201 737.82 USD (478 884 pips)
Brüt zarar:
-55 906.99 USD (150 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
115 (40 870.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40 870.33 USD (115)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
81.94%
Maks. mevduat yükü:
13.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
33.31
Alış işlemleri:
460 (50.33%)
Satış işlemleri:
454 (49.67%)
Kâr faktörü:
3.61
Beklenen getiri:
159.55 USD
Ortalama kâr:
258.97 USD
Ortalama zarar:
-414.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 306.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 743.90 USD (3)
Aylık büyüme:
27.82%
Yıllık tahmin:
337.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
90.00 USD
Maksimum:
4 377.80 USD (3.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.80% (4 353.80 USD)
Varlığa göre:
55.27% (28 599.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.dmb 810
GBPUSD.dmb 21
USDJPY.dmb 20
GBPJPY.dmb 12
AUDUSD.dmb 9
EURUSD.dmb 9
NZDUSD.dmb 8
USDCAD.dmb 7
EURJPY.dmb 6
CLR.dmb 4
USDCHF.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
DJ-MAR.dmb 1
AUDCAD.dmb 1
GBPAUD.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.dmb 144K
GBPUSD.dmb 762
USDJPY.dmb -704
GBPJPY.dmb -392
AUDUSD.dmb 1.3K
EURUSD.dmb 1K
NZDUSD.dmb 440
USDCAD.dmb 66
EURJPY.dmb 561
CLR.dmb -1.3K
USDCHF.dmb 206
CHFJPY.dmb 163
DJ-MAR.dmb 40
AUDCAD.dmb 150
GBPAUD.dmb 39
AUDJPY.dmb 74
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.dmb 319K
GBPUSD.dmb 1.4K
USDJPY.dmb -2K
GBPJPY.dmb -196
AUDUSD.dmb 3.1K
EURUSD.dmb 2.2K
NZDUSD.dmb 1.3K
USDCAD.dmb 421
EURJPY.dmb 2.2K
CLR.dmb -425
USDCHF.dmb 391
CHFJPY.dmb 575
DJ-MAR.dmb 83
AUDCAD.dmb 273
GBPAUD.dmb 205
AUDJPY.dmb 361
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 681.00 USD
En kötü işlem: -1 834 USD
Maksimum ardışık kazanç: 115
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +40 870.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 306.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ortalama derecelendirme:
Xue Bin Wu
187
Xue Bin Wu 2025.08.26 08:09 
 

I am the first to subscribe, it will bring me good luck and wealth

2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.05.23 16:44
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 09:05
No swaps are charged
2025.05.14 09:05
No swaps are charged
2025.05.13 17:32
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.04.30 04:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.21 07:01
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WIDIMAX
Ayda 100 USD
1 328%
0
0
USD
50K
USD
110
0%
914
85%
82%
3.60
159.55
USD
55%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.