SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / WIDIMAX
Widiyansyah Muhammad Kahfi

WIDIMAX

Widiyansyah Muhammad Kahfi
1 avis
Fiabilité
110 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 1 328%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
914
Bénéfice trades:
779 (85.22%)
Perte trades:
135 (14.77%)
Meilleure transaction:
4 681.00 USD
Pire transaction:
-1 833.50 USD
Bénéfice brut:
201 737.82 USD (478 884 pips)
Perte brute:
-55 901.99 USD (150 285 pips)
Gains consécutifs maximales:
115 (40 870.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40 870.33 USD (115)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
81.94%
Charge de dépôt maximale:
13.82%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
33.31
Longs trades:
460 (50.33%)
Courts trades:
454 (49.67%)
Facteur de profit:
3.61
Rendement attendu:
159.56 USD
Bénéfice moyen:
258.97 USD
Perte moyenne:
-414.09 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2 306.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 743.90 USD (3)
Croissance mensuelle:
30.36%
Prévision annuelle:
368.36%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
90.00 USD
Maximal:
4 377.80 USD (3.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.80% (4 353.80 USD)
Par fonds propres:
55.27% (28 599.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.dmb 810
GBPUSD.dmb 21
USDJPY.dmb 20
GBPJPY.dmb 12
AUDUSD.dmb 9
EURUSD.dmb 9
NZDUSD.dmb 8
USDCAD.dmb 7
EURJPY.dmb 6
CLR.dmb 4
USDCHF.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
DJ-MAR.dmb 1
AUDCAD.dmb 1
GBPAUD.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 144K
GBPUSD.dmb 762
USDJPY.dmb -704
GBPJPY.dmb -392
AUDUSD.dmb 1.3K
EURUSD.dmb 1K
NZDUSD.dmb 440
USDCAD.dmb 66
EURJPY.dmb 561
CLR.dmb -1.3K
USDCHF.dmb 206
CHFJPY.dmb 163
DJ-MAR.dmb 40
AUDCAD.dmb 150
GBPAUD.dmb 39
AUDJPY.dmb 74
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 319K
GBPUSD.dmb 1.4K
USDJPY.dmb -2K
GBPJPY.dmb -196
AUDUSD.dmb 3.1K
EURUSD.dmb 2.2K
NZDUSD.dmb 1.3K
USDCAD.dmb 421
EURJPY.dmb 2.2K
CLR.dmb -425
USDCHF.dmb 391
CHFJPY.dmb 575
DJ-MAR.dmb 83
AUDCAD.dmb 273
GBPAUD.dmb 205
AUDJPY.dmb 361
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 681.00 USD
Pire transaction: -1 834 USD
Gains consécutifs maximales: 115
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +40 870.33 USD
Perte consécutive maximale: -2 306.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Note moyenne:
Xue Bin Wu
186
Xue Bin Wu 2025.08.26 08:09 
 

I am the first to subscribe, it will bring me good luck and wealth

2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.05.23 16:44
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 09:05
No swaps are charged
2025.05.14 09:05
No swaps are charged
2025.05.13 17:32
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.04.30 04:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.21 07:01
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WIDIMAX
100 USD par mois
1 328%
0
0
USD
50K
USD
110
0%
914
85%
82%
3.60
159.56
USD
55%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.