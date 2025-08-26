- Croissance
Trades:
914
Bénéfice trades:
779 (85.22%)
Perte trades:
135 (14.77%)
Meilleure transaction:
4 681.00 USD
Pire transaction:
-1 833.50 USD
Bénéfice brut:
201 737.82 USD (478 884 pips)
Perte brute:
-55 901.99 USD (150 285 pips)
Gains consécutifs maximales:
115 (40 870.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40 870.33 USD (115)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
81.94%
Charge de dépôt maximale:
13.82%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
33.31
Longs trades:
460 (50.33%)
Courts trades:
454 (49.67%)
Facteur de profit:
3.61
Rendement attendu:
159.56 USD
Bénéfice moyen:
258.97 USD
Perte moyenne:
-414.09 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2 306.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 743.90 USD (3)
Croissance mensuelle:
30.36%
Prévision annuelle:
368.36%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
90.00 USD
Maximal:
4 377.80 USD (3.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.80% (4 353.80 USD)
Par fonds propres:
55.27% (28 599.20 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|810
|GBPUSD.dmb
|21
|USDJPY.dmb
|20
|GBPJPY.dmb
|12
|AUDUSD.dmb
|9
|EURUSD.dmb
|9
|NZDUSD.dmb
|8
|USDCAD.dmb
|7
|EURJPY.dmb
|6
|CLR.dmb
|4
|USDCHF.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|2
|DJ-MAR.dmb
|1
|AUDCAD.dmb
|1
|GBPAUD.dmb
|1
|AUDJPY.dmb
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.dmb
|144K
|GBPUSD.dmb
|762
|USDJPY.dmb
|-704
|GBPJPY.dmb
|-392
|AUDUSD.dmb
|1.3K
|EURUSD.dmb
|1K
|NZDUSD.dmb
|440
|USDCAD.dmb
|66
|EURJPY.dmb
|561
|CLR.dmb
|-1.3K
|USDCHF.dmb
|206
|CHFJPY.dmb
|163
|DJ-MAR.dmb
|40
|AUDCAD.dmb
|150
|GBPAUD.dmb
|39
|AUDJPY.dmb
|74
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.dmb
|319K
|GBPUSD.dmb
|1.4K
|USDJPY.dmb
|-2K
|GBPJPY.dmb
|-196
|AUDUSD.dmb
|3.1K
|EURUSD.dmb
|2.2K
|NZDUSD.dmb
|1.3K
|USDCAD.dmb
|421
|EURJPY.dmb
|2.2K
|CLR.dmb
|-425
|USDCHF.dmb
|391
|CHFJPY.dmb
|575
|DJ-MAR.dmb
|83
|AUDCAD.dmb
|273
|GBPAUD.dmb
|205
|AUDJPY.dmb
|361
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4 681.00 USD
Pire transaction: -1 834 USD
Gains consécutifs maximales: 115
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +40 870.33 USD
Perte consécutive maximale: -2 306.20 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
1 328%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
110
0%
914
85%
82%
3.60
159.56
USD
USD
55%
1:100
I am the first to subscribe, it will bring me good luck and wealth