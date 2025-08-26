- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
914
Profit Trade:
779 (85.22%)
Loss Trade:
135 (14.77%)
Best Trade:
4 681.00 USD
Worst Trade:
-1 833.50 USD
Profitto lordo:
201 737.82 USD (478 884 pips)
Perdita lorda:
-55 906.99 USD (150 285 pips)
Vincite massime consecutive:
115 (40 870.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40 870.33 USD (115)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
81.94%
Massimo carico di deposito:
13.82%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
33.31
Long Trade:
460 (50.33%)
Short Trade:
454 (49.67%)
Fattore di profitto:
3.61
Profitto previsto:
159.55 USD
Profitto medio:
258.97 USD
Perdita media:
-414.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 306.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 743.90 USD (3)
Crescita mensile:
28.96%
Previsione annuale:
351.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.00 USD
Massimale:
4 377.80 USD (3.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.80% (4 353.80 USD)
Per equità:
55.27% (28 599.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|810
|GBPUSD.dmb
|21
|USDJPY.dmb
|20
|GBPJPY.dmb
|12
|AUDUSD.dmb
|9
|EURUSD.dmb
|9
|NZDUSD.dmb
|8
|USDCAD.dmb
|7
|EURJPY.dmb
|6
|CLR.dmb
|4
|USDCHF.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|2
|DJ-MAR.dmb
|1
|AUDCAD.dmb
|1
|GBPAUD.dmb
|1
|AUDJPY.dmb
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.dmb
|144K
|GBPUSD.dmb
|762
|USDJPY.dmb
|-704
|GBPJPY.dmb
|-392
|AUDUSD.dmb
|1.3K
|EURUSD.dmb
|1K
|NZDUSD.dmb
|440
|USDCAD.dmb
|66
|EURJPY.dmb
|561
|CLR.dmb
|-1.3K
|USDCHF.dmb
|206
|CHFJPY.dmb
|163
|DJ-MAR.dmb
|40
|AUDCAD.dmb
|150
|GBPAUD.dmb
|39
|AUDJPY.dmb
|74
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.dmb
|319K
|GBPUSD.dmb
|1.4K
|USDJPY.dmb
|-2K
|GBPJPY.dmb
|-196
|AUDUSD.dmb
|3.1K
|EURUSD.dmb
|2.2K
|NZDUSD.dmb
|1.3K
|USDCAD.dmb
|421
|EURJPY.dmb
|2.2K
|CLR.dmb
|-425
|USDCHF.dmb
|391
|CHFJPY.dmb
|575
|DJ-MAR.dmb
|83
|AUDCAD.dmb
|273
|GBPAUD.dmb
|205
|AUDJPY.dmb
|361
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 681.00 USD
Worst Trade: -1 834 USD
Vincite massime consecutive: 115
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +40 870.33 USD
Massima perdita consecutiva: -2 306.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I am the first to subscribe, it will bring me good luck and wealth