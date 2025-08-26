SegnaliSezioni
Widiyansyah Muhammad Kahfi

WIDIMAX

Widiyansyah Muhammad Kahfi
1 recensione
Affidabilità
110 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2023 1 328%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
914
Profit Trade:
779 (85.22%)
Loss Trade:
135 (14.77%)
Best Trade:
4 681.00 USD
Worst Trade:
-1 833.50 USD
Profitto lordo:
201 737.82 USD (478 884 pips)
Perdita lorda:
-55 906.99 USD (150 285 pips)
Vincite massime consecutive:
115 (40 870.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40 870.33 USD (115)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
81.94%
Massimo carico di deposito:
13.82%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
33.31
Long Trade:
460 (50.33%)
Short Trade:
454 (49.67%)
Fattore di profitto:
3.61
Profitto previsto:
159.55 USD
Profitto medio:
258.97 USD
Perdita media:
-414.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 306.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 743.90 USD (3)
Crescita mensile:
28.96%
Previsione annuale:
351.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.00 USD
Massimale:
4 377.80 USD (3.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.80% (4 353.80 USD)
Per equità:
55.27% (28 599.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.dmb 810
GBPUSD.dmb 21
USDJPY.dmb 20
GBPJPY.dmb 12
AUDUSD.dmb 9
EURUSD.dmb 9
NZDUSD.dmb 8
USDCAD.dmb 7
EURJPY.dmb 6
CLR.dmb 4
USDCHF.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
DJ-MAR.dmb 1
AUDCAD.dmb 1
GBPAUD.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.dmb 144K
GBPUSD.dmb 762
USDJPY.dmb -704
GBPJPY.dmb -392
AUDUSD.dmb 1.3K
EURUSD.dmb 1K
NZDUSD.dmb 440
USDCAD.dmb 66
EURJPY.dmb 561
CLR.dmb -1.3K
USDCHF.dmb 206
CHFJPY.dmb 163
DJ-MAR.dmb 40
AUDCAD.dmb 150
GBPAUD.dmb 39
AUDJPY.dmb 74
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.dmb 319K
GBPUSD.dmb 1.4K
USDJPY.dmb -2K
GBPJPY.dmb -196
AUDUSD.dmb 3.1K
EURUSD.dmb 2.2K
NZDUSD.dmb 1.3K
USDCAD.dmb 421
EURJPY.dmb 2.2K
CLR.dmb -425
USDCHF.dmb 391
CHFJPY.dmb 575
DJ-MAR.dmb 83
AUDCAD.dmb 273
GBPAUD.dmb 205
AUDJPY.dmb 361
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 681.00 USD
Worst Trade: -1 834 USD
Vincite massime consecutive: 115
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +40 870.33 USD
Massima perdita consecutiva: -2 306.20 USD

Valutazione media:
Xue Bin Wu
187
Xue Bin Wu 2025.08.26 08:09 
 

I am the first to subscribe, it will bring me good luck and wealth

