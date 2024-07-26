SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NixTrade
Anand Omprakash Pandharpatte

NixTrade

Anand Omprakash Pandharpatte
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 253%
FXSmartBull-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 376
Kârla kapanan işlemler:
1 101 (80.01%)
Zararla kapanan işlemler:
275 (19.99%)
En iyi işlem:
37.47 USD
En kötü işlem:
-60.13 USD
Brüt kâr:
9 817.95 USD (237 904 046 pips)
Brüt zarar:
-3 274.66 USD (16 982 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (197.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
208.03 USD (20)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
0.06%
Maks. mevduat yükü:
3.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
55.69
Alış işlemleri:
736 (53.49%)
Satış işlemleri:
640 (46.51%)
Kâr faktörü:
3.00
Beklenen getiri:
4.76 USD
Ortalama kâr:
8.92 USD
Ortalama zarar:
-11.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-99.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.50 USD (3)
Aylık büyüme:
2.02%
Yıllık tahmin:
24.57%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.03 USD
Maksimum:
117.50 USD (1.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.29% (117.50 USD)
Varlığa göre:
1.07% (55.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDx 932
USDJPYx 361
GBPUSDx 64
EURUSDx 19
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDx 5.4K
USDJPYx 1.1K
GBPUSDx 73
EURUSDx 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDx 197M
USDJPYx 35M
GBPUSDx 4.4M
EURUSDx 1.1M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.47 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +197.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXSmartBull-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.29 15:52
No swaps are charged
2024.11.29 15:52
No swaps are charged
2024.11.29 13:51
No swaps are charged on the signal account
2024.11.29 13:26
No swaps are charged
2024.11.29 13:26
No swaps are charged
2024.11.29 12:24
No swaps are charged on the signal account
2024.11.27 13:44
No swaps are charged
2024.11.27 13:44
No swaps are charged
2024.11.27 12:18
No swaps are charged on the signal account
2024.11.25 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.06 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.05 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.04 16:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.01 18:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.29 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.26 17:14
High risk of negative slippage when copying deals
2024.07.26 17:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol