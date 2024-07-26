- Büyüme
İşlemler:
1 376
Kârla kapanan işlemler:
1 101 (80.01%)
Zararla kapanan işlemler:
275 (19.99%)
En iyi işlem:
37.47 USD
En kötü işlem:
-60.13 USD
Brüt kâr:
9 817.95 USD (237 904 046 pips)
Brüt zarar:
-3 274.66 USD (16 982 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (197.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
208.03 USD (20)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
0.06%
Maks. mevduat yükü:
3.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
55.69
Alış işlemleri:
736 (53.49%)
Satış işlemleri:
640 (46.51%)
Kâr faktörü:
3.00
Beklenen getiri:
4.76 USD
Ortalama kâr:
8.92 USD
Ortalama zarar:
-11.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-99.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.50 USD (3)
Aylık büyüme:
2.02%
Yıllık tahmin:
24.57%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.03 USD
Maksimum:
117.50 USD (1.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.29% (117.50 USD)
Varlığa göre:
1.07% (55.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|932
|USDJPYx
|361
|GBPUSDx
|64
|EURUSDx
|19
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDx
|5.4K
|USDJPYx
|1.1K
|GBPUSDx
|73
|EURUSDx
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDx
|197M
|USDJPYx
|35M
|GBPUSDx
|4.4M
|EURUSDx
|1.1M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXSmartBull-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
