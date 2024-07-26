- Crescita
Trade:
1 376
Profit Trade:
1 101 (80.01%)
Loss Trade:
275 (19.99%)
Best Trade:
37.47 USD
Worst Trade:
-60.13 USD
Profitto lordo:
9 817.95 USD (237 904 046 pips)
Perdita lorda:
-3 274.66 USD (16 982 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (197.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
208.03 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
0.06%
Massimo carico di deposito:
3.93%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
55.69
Long Trade:
736 (53.49%)
Short Trade:
640 (46.51%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
4.76 USD
Profitto medio:
8.92 USD
Perdita media:
-11.91 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-99.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.50 USD (3)
Crescita mensile:
2.61%
Previsione annuale:
31.70%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.03 USD
Massimale:
117.50 USD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.29% (117.50 USD)
Per equità:
1.07% (55.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|932
|USDJPYx
|361
|GBPUSDx
|64
|EURUSDx
|19
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDx
|5.4K
|USDJPYx
|1.1K
|GBPUSDx
|73
|EURUSDx
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDx
|197M
|USDJPYx
|35M
|GBPUSDx
|4.4M
|EURUSDx
|1.1M
Best Trade: +37.47 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +197.55 USD
Massima perdita consecutiva: -99.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXSmartBull-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
