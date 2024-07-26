SegnaliSezioni
Anand Omprakash Pandharpatte

NixTrade

Anand Omprakash Pandharpatte
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 253%
FXSmartBull-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 376
Profit Trade:
1 101 (80.01%)
Loss Trade:
275 (19.99%)
Best Trade:
37.47 USD
Worst Trade:
-60.13 USD
Profitto lordo:
9 817.95 USD (237 904 046 pips)
Perdita lorda:
-3 274.66 USD (16 982 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (197.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
208.03 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
0.06%
Massimo carico di deposito:
3.93%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
55.69
Long Trade:
736 (53.49%)
Short Trade:
640 (46.51%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
4.76 USD
Profitto medio:
8.92 USD
Perdita media:
-11.91 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-99.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.50 USD (3)
Crescita mensile:
2.61%
Previsione annuale:
31.70%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.03 USD
Massimale:
117.50 USD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.29% (117.50 USD)
Per equità:
1.07% (55.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDx 932
USDJPYx 361
GBPUSDx 64
EURUSDx 19
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDx 5.4K
USDJPYx 1.1K
GBPUSDx 73
EURUSDx 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDx 197M
USDJPYx 35M
GBPUSDx 4.4M
EURUSDx 1.1M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.47 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +197.55 USD
Massima perdita consecutiva: -99.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXSmartBull-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.29 15:52
No swaps are charged
2024.11.29 15:52
No swaps are charged
2024.11.29 13:51
No swaps are charged on the signal account
2024.11.29 13:26
No swaps are charged
2024.11.29 13:26
No swaps are charged
2024.11.29 12:24
No swaps are charged on the signal account
2024.11.27 13:44
No swaps are charged
2024.11.27 13:44
No swaps are charged
2024.11.27 12:18
No swaps are charged on the signal account
2024.11.25 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.06 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.05 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.04 16:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.01 18:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.29 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.26 17:14
High risk of negative slippage when copying deals
2024.07.26 17:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
