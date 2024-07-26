SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NixTrade
Anand Omprakash Pandharpatte

NixTrade

Anand Omprakash Pandharpatte
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 253%
FXSmartBull-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 375
Bénéfice trades:
1 100 (80.00%)
Perte trades:
275 (20.00%)
Meilleure transaction:
37.47 USD
Pire transaction:
-60.13 USD
Bénéfice brut:
9 817.05 USD (237 754 423 pips)
Perte brute:
-3 274.66 USD (16 982 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (197.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
208.03 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
0.06%
Charge de dépôt maximale:
3.93%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
55.68
Longs trades:
736 (53.53%)
Courts trades:
639 (46.47%)
Facteur de profit:
3.00
Rendement attendu:
4.76 USD
Bénéfice moyen:
8.92 USD
Perte moyenne:
-11.91 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-99.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-117.50 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.59%
Prévision annuelle:
31.48%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.03 USD
Maximal:
117.50 USD (1.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.29% (117.50 USD)
Par fonds propres:
1.07% (55.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDx 932
USDJPYx 360
GBPUSDx 64
EURUSDx 19
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDx 5.4K
USDJPYx 1.1K
GBPUSDx 73
EURUSDx 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDx 197M
USDJPYx 35M
GBPUSDx 4.4M
EURUSDx 1.1M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.47 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +197.55 USD
Perte consécutive maximale: -99.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXSmartBull-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.29 15:52
2024.11.29 15:52
2024.11.29 13:51
No swaps are charged on the signal account
2024.11.29 13:26
2024.11.29 13:26
2024.11.29 12:24
No swaps are charged on the signal account
2024.11.27 13:44
2024.11.27 13:44
2024.11.27 12:18
No swaps are charged on the signal account
2024.11.25 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.06 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.05 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.04 16:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.01 18:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.29 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.26 17:14
High risk of negative slippage when copying deals
2024.07.26 17:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
