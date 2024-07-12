SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ZL616
Xiaoxu Chu

ZL616

Xiaoxu Chu
0 inceleme
Güvenilirlik
210 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 65%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 873
Kârla kapanan işlemler:
516 (27.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 357 (72.45%)
En iyi işlem:
681.47 USD
En kötü işlem:
-140.70 USD
Brüt kâr:
31 372.68 USD (565 496 pips)
Brüt zarar:
-30 291.15 USD (478 322 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (396.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
681.47 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
45.70%
Maks. mevduat yükü:
5.06%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
1 187 (63.37%)
Satış işlemleri:
686 (36.63%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
60.80 USD
Ortalama zarar:
-22.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-1 064.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 064.20 USD (34)
Aylık büyüme:
8.77%
Yıllık tahmin:
106.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
316.36 USD
Maksimum:
1 313.09 USD (36.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.36% (1 162.03 USD)
Varlığa göre:
3.69% (115.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 1519
USDJPY.r 84
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 67
USDCAD.r 53
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 10
NZDUSD.r 9
XAGUSD.r 3
CADJPY.r 3
AUDCHF.r 3
WTI 2
EURCHF.r 2
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CADCHF.r 1
GBPCAD.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 2.2K
USDJPY.r 1
GBPUSD.r -372
EURUSD.r -84
USDCAD.r -363
AUDUSD.r -171
USDSGD.r 16
USDCHF.r -33
NZDUSD.r -3
XAGUSD.r -51
CADJPY.r 23
AUDCHF.r -28
WTI -24
EURCHF.r -18
GBPJPY.r -18
NZDJPY.r -11
CADCHF.r -8
GBPCAD.r -9
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 96K
USDJPY.r 71
GBPUSD.r -1.6K
EURUSD.r -1.4K
USDCAD.r -2.9K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -285
USDCHF.r -412
NZDUSD.r -9
XAGUSD.r -297
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r -289
WTI -59
EURCHF.r -187
GBPJPY.r -322
NZDJPY.r -195
CADCHF.r -78
GBPCAD.r -146
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +681.47 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +396.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 064.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.