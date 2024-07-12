SegnaliSezioni
Xiaoxu Chu

ZL616

Xiaoxu Chu
0 recensioni
Affidabilità
210 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 65%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 873
Profit Trade:
516 (27.54%)
Loss Trade:
1 357 (72.45%)
Best Trade:
681.47 USD
Worst Trade:
-140.70 USD
Profitto lordo:
31 372.68 USD (565 496 pips)
Perdita lorda:
-30 291.15 USD (478 322 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (396.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
681.47 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
45.70%
Massimo carico di deposito:
5.06%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
1 187 (63.37%)
Short Trade:
686 (36.63%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
60.80 USD
Perdita media:
-22.32 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-1 064.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 064.20 USD (34)
Crescita mensile:
13.37%
Previsione annuale:
162.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
316.36 USD
Massimale:
1 313.09 USD (36.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.36% (1 162.03 USD)
Per equità:
3.69% (115.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 1519
USDJPY.r 84
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 67
USDCAD.r 53
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 10
NZDUSD.r 9
XAGUSD.r 3
CADJPY.r 3
AUDCHF.r 3
WTI 2
EURCHF.r 2
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CADCHF.r 1
GBPCAD.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 2.2K
USDJPY.r 1
GBPUSD.r -372
EURUSD.r -84
USDCAD.r -363
AUDUSD.r -171
USDSGD.r 16
USDCHF.r -33
NZDUSD.r -3
XAGUSD.r -51
CADJPY.r 23
AUDCHF.r -28
WTI -24
EURCHF.r -18
GBPJPY.r -18
NZDJPY.r -11
CADCHF.r -8
GBPCAD.r -9
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 96K
USDJPY.r 71
GBPUSD.r -1.6K
EURUSD.r -1.4K
USDCAD.r -2.9K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -285
USDCHF.r -412
NZDUSD.r -9
XAGUSD.r -297
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r -289
WTI -59
EURCHF.r -187
GBPJPY.r -322
NZDJPY.r -195
CADCHF.r -78
GBPCAD.r -146
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +681.47 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +396.79 USD
Massima perdita consecutiva: -1 064.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.12 08:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.29% of days out of 1026 days of the signal's entire lifetime.
