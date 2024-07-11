- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
615
Kârla kapanan işlemler:
449 (73.00%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (26.99%)
En iyi işlem:
427.76 USD
En kötü işlem:
-348.27 USD
Brüt kâr:
12 053.56 USD (42 630 449 pips)
Brüt zarar:
-8 007.90 USD (22 788 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (664.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 165.16 USD (14)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.06%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
386 (62.76%)
Satış işlemleri:
229 (37.24%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
6.58 USD
Ortalama kâr:
26.85 USD
Ortalama zarar:
-48.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 002.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 468.15 USD (8)
Aylık büyüme:
15.66%
Yıllık tahmin:
189.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
844.65 USD
Maksimum:
2 559.61 USD (27.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.56% (2 561.96 USD)
Varlığa göre:
52.13% (2 359.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|BTCUSD
|178
|ETHUSD
|53
|USOIL
|45
|EURUSD
|40
|XNGUSD
|10
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|6
|TSLA
|5
|USDJPY
|5
|TSM
|4
|AAPL
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|AUDCAD
|2
|ORCL
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|388
|BTCUSD
|1.6K
|ETHUSD
|278
|USOIL
|853
|EURUSD
|185
|XNGUSD
|208
|AUDNZD
|22
|USDCAD
|111
|TSLA
|176
|USDJPY
|64
|TSM
|81
|AAPL
|2
|AUDUSD
|26
|XAGUSD
|39
|AUDCAD
|11
|ORCL
|-22
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|878K
|BTCUSD
|19M
|ETHUSD
|292K
|USOIL
|83K
|EURUSD
|18K
|XNGUSD
|22K
|AUDNZD
|3.2K
|USDCAD
|16K
|TSLA
|18K
|USDJPY
|3.3K
|TSM
|8.1K
|AAPL
|230
|AUDUSD
|1.4K
|XAGUSD
|815
|AUDCAD
|659
|ORCL
|-2.2K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +427.76 USD
En kötü işlem: -348 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +664.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 002.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real3
|0.95 × 21
ICMarketsSC-MT5
|1.33 × 6
Exness-MT5Real8
|2.53 × 430
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 13
Exness-MT5Real2
|5.95 × 3925
Exness-MT5Real
|6.13 × 349
XBTFX-MetaTrader5
|6.30 × 10
VantageInternational-Live
|6.38 × 8
XMTrading-MT5 3
|7.69 × 80
ICMarketsSC-MT5-2
|8.24 × 33
Exness-MT5Real7
|9.14 × 21
ICMarkets-MT5
|10.00 × 6
RoboForex-Pro
|12.33 × 3
FxPro-MT5
|16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
|18.10 × 91
FBS-Real
|18.83 × 30
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
94%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
66
0%
615
73%
100%
1.50
6.58
USD
USD
52%
1:200