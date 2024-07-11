SinyallerBölümler
Abdul Salam

Testing

Abdul Salam
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 94%
Exness-MT5Real2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
615
Kârla kapanan işlemler:
449 (73.00%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (26.99%)
En iyi işlem:
427.76 USD
En kötü işlem:
-348.27 USD
Brüt kâr:
12 053.56 USD (42 630 449 pips)
Brüt zarar:
-8 007.90 USD (22 788 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (664.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 165.16 USD (14)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.06%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
386 (62.76%)
Satış işlemleri:
229 (37.24%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
6.58 USD
Ortalama kâr:
26.85 USD
Ortalama zarar:
-48.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 002.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 468.15 USD (8)
Aylık büyüme:
15.66%
Yıllık tahmin:
189.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
844.65 USD
Maksimum:
2 559.61 USD (27.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.56% (2 561.96 USD)
Varlığa göre:
52.13% (2 359.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 253
BTCUSD 178
ETHUSD 53
USOIL 45
EURUSD 40
XNGUSD 10
AUDNZD 7
USDCAD 6
TSLA 5
USDJPY 5
TSM 4
AAPL 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
AUDCAD 2
ORCL 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 388
BTCUSD 1.6K
ETHUSD 278
USOIL 853
EURUSD 185
XNGUSD 208
AUDNZD 22
USDCAD 111
TSLA 176
USDJPY 64
TSM 81
AAPL 2
AUDUSD 26
XAGUSD 39
AUDCAD 11
ORCL -22
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 878K
BTCUSD 19M
ETHUSD 292K
USOIL 83K
EURUSD 18K
XNGUSD 22K
AUDNZD 3.2K
USDCAD 16K
TSLA 18K
USDJPY 3.3K
TSM 8.1K
AAPL 230
AUDUSD 1.4K
XAGUSD 815
AUDCAD 659
ORCL -2.2K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +427.76 USD
En kötü işlem: -348 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +664.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 002.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.95 × 21
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
2.53 × 430
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 13
Exness-MT5Real2
5.95 × 3925
Exness-MT5Real
6.13 × 349
XBTFX-MetaTrader5
6.30 × 10
VantageInternational-Live
6.38 × 8
XMTrading-MT5 3
7.69 × 80
ICMarketsSC-MT5-2
8.24 × 33
Exness-MT5Real7
9.14 × 21
ICMarkets-MT5
10.00 × 6
RoboForex-Pro
12.33 × 3
FxPro-MT5
16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
18.10 × 91
FBS-Real
18.83 × 30
İnceleme yok
2025.10.03 08:51
