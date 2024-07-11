SignauxSections
Abdul Salam

Testing

0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 94%
Exness-MT5Real2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
615
Bénéfice trades:
449 (73.00%)
Perte trades:
166 (26.99%)
Meilleure transaction:
427.76 USD
Pire transaction:
-348.27 USD
Bénéfice brut:
12 053.56 USD (42 630 449 pips)
Perte brute:
-8 007.90 USD (22 788 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (664.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 165.16 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.06%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
1.58
Longs trades:
386 (62.76%)
Courts trades:
229 (37.24%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
6.58 USD
Bénéfice moyen:
26.85 USD
Perte moyenne:
-48.24 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 002.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 468.15 USD (8)
Croissance mensuelle:
15.66%
Prévision annuelle:
189.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
844.65 USD
Maximal:
2 559.61 USD (27.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.56% (2 561.96 USD)
Par fonds propres:
52.13% (2 359.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 253
BTCUSD 178
ETHUSD 53
USOIL 45
EURUSD 40
XNGUSD 10
AUDNZD 7
USDCAD 6
TSLA 5
USDJPY 5
TSM 4
AAPL 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
AUDCAD 2
ORCL 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 388
BTCUSD 1.6K
ETHUSD 278
USOIL 853
EURUSD 185
XNGUSD 208
AUDNZD 22
USDCAD 111
TSLA 176
USDJPY 64
TSM 81
AAPL 2
AUDUSD 26
XAGUSD 39
AUDCAD 11
ORCL -22
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 878K
BTCUSD 19M
ETHUSD 292K
USOIL 83K
EURUSD 18K
XNGUSD 22K
AUDNZD 3.2K
USDCAD 16K
TSLA 18K
USDJPY 3.3K
TSM 8.1K
AAPL 230
AUDUSD 1.4K
XAGUSD 815
AUDCAD 659
ORCL -2.2K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +427.76 USD
Pire transaction: -348 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +664.62 USD
Perte consécutive maximale: -1 002.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.95 × 21
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
2.53 × 430
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 13
Exness-MT5Real2
5.95 × 3925
Exness-MT5Real
6.13 × 349
XBTFX-MetaTrader5
6.30 × 10
VantageInternational-Live
6.38 × 8
XMTrading-MT5 3
7.69 × 80
ICMarketsSC-MT5-2
8.24 × 33
Exness-MT5Real7
9.14 × 21
ICMarkets-MT5
10.00 × 6
RoboForex-Pro
12.33 × 3
FxPro-MT5
16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
18.10 × 91
FBS-Real
18.83 × 30
Aucun avis
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.08.11 13:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.25 06:49
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.20 07:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 09:28
No swaps are charged on the signal account
2025.05.21 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.12 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 09:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Testing
30 USD par mois
94%
0
0
USD
5.9K
USD
66
0%
615
73%
100%
1.50
6.58
USD
52%
1:200
