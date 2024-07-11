- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
615
Profit Trade:
449 (73.00%)
Loss Trade:
166 (26.99%)
Best Trade:
427.76 USD
Worst Trade:
-348.27 USD
Profitto lordo:
12 053.56 USD (42 630 449 pips)
Perdita lorda:
-8 007.90 USD (22 788 292 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (664.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 165.16 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.06%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
386 (62.76%)
Short Trade:
229 (37.24%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
6.58 USD
Profitto medio:
26.85 USD
Perdita media:
-48.24 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 002.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 468.15 USD (8)
Crescita mensile:
15.66%
Previsione annuale:
189.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
844.65 USD
Massimale:
2 559.61 USD (27.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.56% (2 561.96 USD)
Per equità:
52.13% (2 359.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|BTCUSD
|178
|ETHUSD
|53
|USOIL
|45
|EURUSD
|40
|XNGUSD
|10
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|6
|TSLA
|5
|USDJPY
|5
|TSM
|4
|AAPL
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|AUDCAD
|2
|ORCL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|388
|BTCUSD
|1.6K
|ETHUSD
|278
|USOIL
|853
|EURUSD
|185
|XNGUSD
|208
|AUDNZD
|22
|USDCAD
|111
|TSLA
|176
|USDJPY
|64
|TSM
|81
|AAPL
|2
|AUDUSD
|26
|XAGUSD
|39
|AUDCAD
|11
|ORCL
|-22
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|878K
|BTCUSD
|19M
|ETHUSD
|292K
|USOIL
|83K
|EURUSD
|18K
|XNGUSD
|22K
|AUDNZD
|3.2K
|USDCAD
|16K
|TSLA
|18K
|USDJPY
|3.3K
|TSM
|8.1K
|AAPL
|230
|AUDUSD
|1.4K
|XAGUSD
|815
|AUDCAD
|659
|ORCL
|-2.2K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +427.76 USD
Worst Trade: -348 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +664.62 USD
Massima perdita consecutiva: -1 002.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.95 × 21
|
ICMarketsSC-MT5
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|2.53 × 430
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 13
|
Exness-MT5Real2
|5.95 × 3925
|
Exness-MT5Real
|6.13 × 349
|
XBTFX-MetaTrader5
|6.30 × 10
|
VantageInternational-Live
|6.38 × 8
|
XMTrading-MT5 3
|7.69 × 80
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.24 × 33
|
Exness-MT5Real7
|9.14 × 21
|
ICMarkets-MT5
|10.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|16.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|18.10 × 91
|
FBS-Real
|18.83 × 30
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
94%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
66
0%
615
73%
100%
1.50
6.58
USD
USD
52%
1:200