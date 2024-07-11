SegnaliSezioni
Abdul Salam

Testing

Abdul Salam
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 94%
Exness-MT5Real2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
615
Profit Trade:
449 (73.00%)
Loss Trade:
166 (26.99%)
Best Trade:
427.76 USD
Worst Trade:
-348.27 USD
Profitto lordo:
12 053.56 USD (42 630 449 pips)
Perdita lorda:
-8 007.90 USD (22 788 292 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (664.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 165.16 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.06%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
386 (62.76%)
Short Trade:
229 (37.24%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
6.58 USD
Profitto medio:
26.85 USD
Perdita media:
-48.24 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 002.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 468.15 USD (8)
Crescita mensile:
15.66%
Previsione annuale:
189.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
844.65 USD
Massimale:
2 559.61 USD (27.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.56% (2 561.96 USD)
Per equità:
52.13% (2 359.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 253
BTCUSD 178
ETHUSD 53
USOIL 45
EURUSD 40
XNGUSD 10
AUDNZD 7
USDCAD 6
TSLA 5
USDJPY 5
TSM 4
AAPL 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
AUDCAD 2
ORCL 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 388
BTCUSD 1.6K
ETHUSD 278
USOIL 853
EURUSD 185
XNGUSD 208
AUDNZD 22
USDCAD 111
TSLA 176
USDJPY 64
TSM 81
AAPL 2
AUDUSD 26
XAGUSD 39
AUDCAD 11
ORCL -22
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 878K
BTCUSD 19M
ETHUSD 292K
USOIL 83K
EURUSD 18K
XNGUSD 22K
AUDNZD 3.2K
USDCAD 16K
TSLA 18K
USDJPY 3.3K
TSM 8.1K
AAPL 230
AUDUSD 1.4K
XAGUSD 815
AUDCAD 659
ORCL -2.2K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +427.76 USD
Worst Trade: -348 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +664.62 USD
Massima perdita consecutiva: -1 002.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.95 × 21
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
2.53 × 430
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 13
Exness-MT5Real2
5.95 × 3925
Exness-MT5Real
6.13 × 349
XBTFX-MetaTrader5
6.30 × 10
VantageInternational-Live
6.38 × 8
XMTrading-MT5 3
7.69 × 80
ICMarketsSC-MT5-2
8.24 × 33
Exness-MT5Real7
9.14 × 21
ICMarkets-MT5
10.00 × 6
RoboForex-Pro
12.33 × 3
FxPro-MT5
16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
18.10 × 91
FBS-Real
18.83 × 30
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.