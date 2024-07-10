- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
164 (52.39%)
Zararla kapanan işlemler:
149 (47.60%)
En iyi işlem:
205.73 EUR
En kötü işlem:
-207.28 EUR
Brüt kâr:
6 404.91 EUR (215 514 pips)
Brüt zarar:
-4 455.30 EUR (132 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (435.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
608.09 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
10.32%
Maks. mevduat yükü:
35.24%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
253 (80.83%)
Satış işlemleri:
60 (19.17%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
6.23 EUR
Ortalama kâr:
39.05 EUR
Ortalama zarar:
-29.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-573.53 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-636.77 EUR (7)
Aylık büyüme:
33.79%
Yıllık tahmin:
409.98%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
215.11 EUR
Maksimum:
945.80 EUR (36.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.61% (838.39 EUR)
Varlığa göre:
31.28% (344.62 EUR)
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
running Goldtrade Pro at high risk (LotsizeStep=450)
İnceleme yok
