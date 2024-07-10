SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goldtrade Pro High Risk
Profalgo Limited

Goldtrade Pro High Risk

Profalgo Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
63 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 195%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
164 (52.39%)
Zararla kapanan işlemler:
149 (47.60%)
En iyi işlem:
205.73 EUR
En kötü işlem:
-207.28 EUR
Brüt kâr:
6 404.91 EUR (215 514 pips)
Brüt zarar:
-4 455.30 EUR (132 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (435.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
608.09 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
10.32%
Maks. mevduat yükü:
35.24%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
253 (80.83%)
Satış işlemleri:
60 (19.17%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
6.23 EUR
Ortalama kâr:
39.05 EUR
Ortalama zarar:
-29.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-573.53 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-636.77 EUR (7)
Aylık büyüme:
33.79%
Yıllık tahmin:
409.98%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
215.11 EUR
Maksimum:
945.80 EUR (36.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.61% (838.39 EUR)
Varlığa göre:
31.28% (344.62 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 83K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +205.73 EUR
En kötü işlem: -207 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +435.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -573.53 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
running Goldtrade Pro at high risk (LotsizeStep=450)
İnceleme yok
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.28 03:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 14:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 02:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 05:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Goldtrade Pro High Risk
Ayda 99 USD
195%
0
0
USD
3.0K
EUR
63
93%
313
52%
10%
1.43
6.23
EUR
52%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.