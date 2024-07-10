SignauxSections
Profalgo Limited

Goldtrade Pro High Risk

Profalgo Limited
0 avis
Fiabilité
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 195%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
313
Bénéfice trades:
164 (52.39%)
Perte trades:
149 (47.60%)
Meilleure transaction:
205.73 EUR
Pire transaction:
-207.28 EUR
Bénéfice brut:
6 404.91 EUR (215 514 pips)
Perte brute:
-4 455.30 EUR (132 800 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (435.74 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
608.09 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
10.32%
Charge de dépôt maximale:
35.24%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
253 (80.83%)
Courts trades:
60 (19.17%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
6.23 EUR
Bénéfice moyen:
39.05 EUR
Perte moyenne:
-29.90 EUR
Pertes consécutives maximales:
24 (-573.53 EUR)
Perte consécutive maximale:
-636.77 EUR (7)
Croissance mensuelle:
42.05%
Prévision annuelle:
510.15%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
215.11 EUR
Maximal:
945.80 EUR (36.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.61% (838.39 EUR)
Par fonds propres:
31.28% (344.62 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 83K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +205.73 EUR
Pire transaction: -207 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +435.74 EUR
Perte consécutive maximale: -573.53 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
running Goldtrade Pro at high risk (LotsizeStep=450)
Aucun avis
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.28 03:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 14:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 02:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 05:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
