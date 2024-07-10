SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Goldtrade Pro High Risk
Profalgo Limited

Goldtrade Pro High Risk

Profalgo Limited
0 recensioni
Affidabilità
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 195%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
313
Profit Trade:
164 (52.39%)
Loss Trade:
149 (47.60%)
Best Trade:
205.73 EUR
Worst Trade:
-207.28 EUR
Profitto lordo:
6 404.91 EUR (215 514 pips)
Perdita lorda:
-4 455.30 EUR (132 800 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (435.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
608.09 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
10.32%
Massimo carico di deposito:
35.24%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
253 (80.83%)
Short Trade:
60 (19.17%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
6.23 EUR
Profitto medio:
39.05 EUR
Perdita media:
-29.90 EUR
Massime perdite consecutive:
24 (-573.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-636.77 EUR (7)
Crescita mensile:
42.05%
Previsione annuale:
510.15%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.11 EUR
Massimale:
945.80 EUR (36.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.61% (838.39 EUR)
Per equità:
31.28% (344.62 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 83K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +205.73 EUR
Worst Trade: -207 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +435.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -573.53 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
running Goldtrade Pro at high risk (LotsizeStep=450)
Non ci sono recensioni
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.28 03:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 14:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 02:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 05:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
