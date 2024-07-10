- Crescita
Trade:
313
Profit Trade:
164 (52.39%)
Loss Trade:
149 (47.60%)
Best Trade:
205.73 EUR
Worst Trade:
-207.28 EUR
Profitto lordo:
6 404.91 EUR (215 514 pips)
Perdita lorda:
-4 455.30 EUR (132 800 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (435.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
608.09 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
10.32%
Massimo carico di deposito:
35.24%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
253 (80.83%)
Short Trade:
60 (19.17%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
6.23 EUR
Profitto medio:
39.05 EUR
Perdita media:
-29.90 EUR
Massime perdite consecutive:
24 (-573.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-636.77 EUR (7)
Crescita mensile:
42.05%
Previsione annuale:
510.15%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.11 EUR
Massimale:
945.80 EUR (36.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.61% (838.39 EUR)
Per equità:
31.28% (344.62 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|313
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|83K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
running Goldtrade Pro at high risk (LotsizeStep=450)
Non ci sono recensioni
