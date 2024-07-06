SinyallerBölümler
Nana Yaw Osei

TradeWithMe

Nana Yaw Osei
0 inceleme
81 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -37%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
457
Kârla kapanan işlemler:
295 (64.55%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (35.45%)
En iyi işlem:
180.84 USD
En kötü işlem:
-277.14 USD
Brüt kâr:
3 802.24 USD (1 738 415 pips)
Brüt zarar:
-3 680.84 USD (1 000 658 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (224.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
237.88 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
7.72%
Maks. mevduat yükü:
61.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
245 (53.61%)
Satış işlemleri:
212 (46.39%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
12.89 USD
Ortalama zarar:
-22.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-65.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-858.82 USD (6)
Aylık büyüme:
-29.09%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.57 USD
Maksimum:
1 094.91 USD (90.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.63% (107.09 USD)
Varlığa göre:
35.78% (342.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 415
EURUSDm 12
EURJPYm 9
GBPJPYm 5
AUDUSDm 4
USDCADm 3
AUDCADm 2
EURCADm 1
USDJPYm 1
USDCHFm 1
AUDNZDm 1
GBPUSDm 1
USTECm 1
BTCUSDm 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 190
EURUSDm 23
EURJPYm -57
GBPJPYm 15
AUDUSDm 4
USDCADm -6
AUDCADm -45
EURCADm 0
USDJPYm -9
USDCHFm 0
AUDNZDm 0
GBPUSDm 1
USTECm 0
BTCUSDm 6
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 677K
EURUSDm 1K
EURJPYm -1.4K
GBPJPYm 615
AUDUSDm -12
USDCADm 409
AUDCADm -155
EURCADm -8
USDJPYm -237
USDCHFm 0
AUDNZDm -43
GBPUSDm 122
USTECm -266
BTCUSDm 60K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +180.84 USD
En kötü işlem: -277 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +224.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
19.19 × 21
Trade with me grow your account with ease
İnceleme yok
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 10:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 09:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 03:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 00:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.09 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.28 06:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
