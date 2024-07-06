SignauxSections
Nana Yaw Osei

TradeWithMe

Nana Yaw Osei
0 avis
81 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 -37%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
457
Bénéfice trades:
295 (64.55%)
Perte trades:
162 (35.45%)
Meilleure transaction:
180.84 USD
Pire transaction:
-277.14 USD
Bénéfice brut:
3 802.24 USD (1 738 415 pips)
Perte brute:
-3 680.84 USD (1 000 658 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (224.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
237.88 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
7.72%
Charge de dépôt maximale:
61.58%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
245 (53.61%)
Courts trades:
212 (46.39%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
12.89 USD
Perte moyenne:
-22.72 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-65.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-858.82 USD (6)
Croissance mensuelle:
-29.09%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.57 USD
Maximal:
1 094.91 USD (90.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.63% (107.09 USD)
Par fonds propres:
35.78% (342.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 415
EURUSDm 12
EURJPYm 9
GBPJPYm 5
AUDUSDm 4
USDCADm 3
AUDCADm 2
EURCADm 1
USDJPYm 1
USDCHFm 1
AUDNZDm 1
GBPUSDm 1
USTECm 1
BTCUSDm 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 190
EURUSDm 23
EURJPYm -57
GBPJPYm 15
AUDUSDm 4
USDCADm -6
AUDCADm -45
EURCADm 0
USDJPYm -9
USDCHFm 0
AUDNZDm 0
GBPUSDm 1
USTECm 0
BTCUSDm 6
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 677K
EURUSDm 1K
EURJPYm -1.4K
GBPJPYm 615
AUDUSDm -12
USDCADm 409
AUDCADm -155
EURCADm -8
USDJPYm -237
USDCHFm 0
AUDNZDm -43
GBPUSDm 122
USTECm -266
BTCUSDm 60K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +180.84 USD
Pire transaction: -277 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +224.12 USD
Perte consécutive maximale: -65.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
19.19 × 21
Trade with me grow your account with ease
Aucun avis
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 10:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 09:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 03:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 00:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.09 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.28 06:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TradeWithMe
50 USD par mois
-37%
0
0
USD
192
USD
81
62%
457
64%
8%
1.03
0.27
USD
93%
1:500
Copier

