SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TradeWithMe
Nana Yaw Osei

TradeWithMe

Nana Yaw Osei
0 recensioni
81 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 -37%
Exness-MT5Real3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
457
Profit Trade:
295 (64.55%)
Loss Trade:
162 (35.45%)
Best Trade:
180.84 USD
Worst Trade:
-277.14 USD
Profitto lordo:
3 802.24 USD (1 738 415 pips)
Perdita lorda:
-3 680.84 USD (1 000 658 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (224.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
237.88 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
7.72%
Massimo carico di deposito:
61.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
245 (53.61%)
Short Trade:
212 (46.39%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
12.89 USD
Perdita media:
-22.72 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-65.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-858.82 USD (6)
Crescita mensile:
-29.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.57 USD
Massimale:
1 094.91 USD (90.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.63% (107.09 USD)
Per equità:
35.78% (342.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 415
EURUSDm 12
EURJPYm 9
GBPJPYm 5
AUDUSDm 4
USDCADm 3
AUDCADm 2
EURCADm 1
USDJPYm 1
USDCHFm 1
AUDNZDm 1
GBPUSDm 1
USTECm 1
BTCUSDm 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 190
EURUSDm 23
EURJPYm -57
GBPJPYm 15
AUDUSDm 4
USDCADm -6
AUDCADm -45
EURCADm 0
USDJPYm -9
USDCHFm 0
AUDNZDm 0
GBPUSDm 1
USTECm 0
BTCUSDm 6
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 677K
EURUSDm 1K
EURJPYm -1.4K
GBPJPYm 615
AUDUSDm -12
USDCADm 409
AUDCADm -155
EURCADm -8
USDJPYm -237
USDCHFm 0
AUDNZDm -43
GBPUSDm 122
USTECm -266
BTCUSDm 60K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +180.84 USD
Worst Trade: -277 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +224.12 USD
Massima perdita consecutiva: -65.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
19.19 × 21
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trade with me grow your account with ease
Non ci sono recensioni
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 10:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 09:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 03:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 00:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.09 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.28 06:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TradeWithMe
50USD al mese
-37%
0
0
USD
192
USD
81
62%
457
64%
8%
1.03
0.27
USD
93%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.