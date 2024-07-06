- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
457
Profit Trade:
295 (64.55%)
Loss Trade:
162 (35.45%)
Best Trade:
180.84 USD
Worst Trade:
-277.14 USD
Profitto lordo:
3 802.24 USD (1 738 415 pips)
Perdita lorda:
-3 680.84 USD (1 000 658 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (224.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
237.88 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
7.72%
Massimo carico di deposito:
61.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
245 (53.61%)
Short Trade:
212 (46.39%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
12.89 USD
Perdita media:
-22.72 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-65.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-858.82 USD (6)
Crescita mensile:
-29.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.57 USD
Massimale:
1 094.91 USD (90.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.63% (107.09 USD)
Per equità:
35.78% (342.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|415
|EURUSDm
|12
|EURJPYm
|9
|GBPJPYm
|5
|AUDUSDm
|4
|USDCADm
|3
|AUDCADm
|2
|EURCADm
|1
|USDJPYm
|1
|USDCHFm
|1
|AUDNZDm
|1
|GBPUSDm
|1
|USTECm
|1
|BTCUSDm
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|190
|EURUSDm
|23
|EURJPYm
|-57
|GBPJPYm
|15
|AUDUSDm
|4
|USDCADm
|-6
|AUDCADm
|-45
|EURCADm
|0
|USDJPYm
|-9
|USDCHFm
|0
|AUDNZDm
|0
|GBPUSDm
|1
|USTECm
|0
|BTCUSDm
|6
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|677K
|EURUSDm
|1K
|EURJPYm
|-1.4K
|GBPJPYm
|615
|AUDUSDm
|-12
|USDCADm
|409
|AUDCADm
|-155
|EURCADm
|-8
|USDJPYm
|-237
|USDCHFm
|0
|AUDNZDm
|-43
|GBPUSDm
|122
|USTECm
|-266
|BTCUSDm
|60K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +180.84 USD
Worst Trade: -277 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +224.12 USD
Massima perdita consecutiva: -65.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|19.19 × 21
Trade with me grow your account with ease
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-37%
0
0
USD
USD
192
USD
USD
81
62%
457
64%
8%
1.03
0.27
USD
USD
93%
1:500