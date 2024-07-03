SinyallerBölümler
Elton Costa Teixeira

SignalTrader

Elton Costa Teixeira
0 inceleme
Güvenilirlik
160 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 101%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
673
Kârla kapanan işlemler:
288 (42.79%)
Zararla kapanan işlemler:
385 (57.21%)
En iyi işlem:
29.50 USD
En kötü işlem:
-1.61 USD
Brüt kâr:
250.47 USD (601 292 pips)
Brüt zarar:
-119.72 USD (332 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (13.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.52 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
72.84%
Maks. mevduat yükü:
9.00%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
16.32
Alış işlemleri:
605 (89.90%)
Satış işlemleri:
68 (10.10%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
0.87 USD
Ortalama zarar:
-0.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.71 USD (10)
Aylık büyüme:
3.08%
Yıllık tahmin:
34.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.33 USD
Maksimum:
8.01 USD (6.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.86% (5.35 USD)
Varlığa göre:
36.21% (38.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30m 327
US500m 194
USTECm 95
USDJPYm 18
USDCADm 14
EURUSDm 13
AUDUSDm 4
HK50m 3
JP225m 2
GBPUSDm 1
ETHUSDm 1
XAUUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30m 96
US500m 18
USTECm 11
USDJPYm 0
USDCADm -2
EURUSDm 4
AUDUSDm 0
HK50m 1
JP225m 0
GBPUSDm 0
ETHUSDm 1
XAUUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30m 93K
US500m 59K
USTECm 113K
USDJPYm -31
USDCADm -208
EURUSDm 399
AUDUSDm 47
HK50m 3.6K
JP225m -641
GBPUSDm 15
ETHUSDm 538
XAUUSDm 1.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.50 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +13.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

It is best to use the same broker as the signal and the same type of account. Broker: Exness Account type: Standard


