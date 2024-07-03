SignauxSections
Elton Costa Teixeira

SignalTrader

Elton Costa Teixeira
0 avis
Fiabilité
160 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 101%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques.
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
673
Bénéfice trades:
288 (42.79%)
Perte trades:
385 (57.21%)
Meilleure transaction:
29.50 USD
Pire transaction:
-1.61 USD
Bénéfice brut:
250.47 USD (601 292 pips)
Perte brute:
-119.72 USD (332 143 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (13.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.52 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
72.84%
Charge de dépôt maximale:
9.00%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
16.32
Longs trades:
605 (89.90%)
Courts trades:
68 (10.10%)
Facteur de profit:
2.09
Rendement attendu:
0.19 USD
Bénéfice moyen:
0.87 USD
Perte moyenne:
-0.31 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-2.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.71 USD (10)
Croissance mensuelle:
3.92%
Prévision annuelle:
45.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.33 USD
Maximal:
8.01 USD (6.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.86% (5.35 USD)
Par fonds propres:
36.21% (38.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30m 327
US500m 194
USTECm 95
USDJPYm 18
USDCADm 14
EURUSDm 13
AUDUSDm 4
HK50m 3
JP225m 2
GBPUSDm 1
ETHUSDm 1
XAUUSDm 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30m 96
US500m 18
USTECm 11
USDJPYm 0
USDCADm -2
EURUSDm 4
AUDUSDm 0
HK50m 1
JP225m 0
GBPUSDm 0
ETHUSDm 1
XAUUSDm 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30m 93K
US500m 59K
USTECm 113K
USDJPYm -31
USDCADm -208
EURUSDm 399
AUDUSDm 47
HK50m 3.6K
JP225m -641
GBPUSDm 15
ETHUSDm 538
XAUUSDm 1.3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

It is best to use the same broker as the signal and the same type of account. Broker: Exness Account type: Standard


2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 03:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.06.06 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 22:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.16 20:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 15:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.14 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
