Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
673
Profit Trade:
288 (42.79%)
Loss Trade:
385 (57.21%)
Best Trade:
29.50 USD
Worst Trade:
-1.61 USD
Profitto lordo:
250.47 USD (601 292 pips)
Perdita lorda:
-119.72 USD (332 143 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (13.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.52 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
72.84%
Massimo carico di deposito:
9.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
16.32
Long Trade:
605 (89.90%)
Short Trade:
68 (10.10%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
-0.31 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.71 USD (10)
Crescita mensile:
3.92%
Previsione annuale:
45.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.33 USD
Massimale:
8.01 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.86% (5.35 USD)
Per equità:
36.21% (38.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30m
|327
|US500m
|194
|USTECm
|95
|USDJPYm
|18
|USDCADm
|14
|EURUSDm
|13
|AUDUSDm
|4
|HK50m
|3
|JP225m
|2
|GBPUSDm
|1
|ETHUSDm
|1
|XAUUSDm
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30m
|96
|US500m
|18
|USTECm
|11
|USDJPYm
|0
|USDCADm
|-2
|EURUSDm
|4
|AUDUSDm
|0
|HK50m
|1
|JP225m
|0
|GBPUSDm
|0
|ETHUSDm
|1
|XAUUSDm
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30m
|93K
|US500m
|59K
|USTECm
|113K
|USDJPYm
|-31
|USDCADm
|-208
|EURUSDm
|399
|AUDUSDm
|47
|HK50m
|3.6K
|JP225m
|-641
|GBPUSDm
|15
|ETHUSDm
|538
|XAUUSDm
|1.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.50 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +13.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
It is best to use the same broker as the signal and the same type of account. Broker: Exness Account type: Standard
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
101%
0
0
USD
USD
92
USD
USD
160
0%
673
42%
73%
2.09
0.19
USD
USD
36%
1:500