Elton Costa Teixeira

SignalTrader

Elton Costa Teixeira
0 recensioni
Affidabilità
160 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 101%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
673
Profit Trade:
288 (42.79%)
Loss Trade:
385 (57.21%)
Best Trade:
29.50 USD
Worst Trade:
-1.61 USD
Profitto lordo:
250.47 USD (601 292 pips)
Perdita lorda:
-119.72 USD (332 143 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (13.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.52 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
72.84%
Massimo carico di deposito:
9.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
16.32
Long Trade:
605 (89.90%)
Short Trade:
68 (10.10%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
-0.31 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.71 USD (10)
Crescita mensile:
3.92%
Previsione annuale:
45.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.33 USD
Massimale:
8.01 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.86% (5.35 USD)
Per equità:
36.21% (38.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30m 327
US500m 194
USTECm 95
USDJPYm 18
USDCADm 14
EURUSDm 13
AUDUSDm 4
HK50m 3
JP225m 2
GBPUSDm 1
ETHUSDm 1
XAUUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30m 96
US500m 18
USTECm 11
USDJPYm 0
USDCADm -2
EURUSDm 4
AUDUSDm 0
HK50m 1
JP225m 0
GBPUSDm 0
ETHUSDm 1
XAUUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30m 93K
US500m 59K
USTECm 113K
USDJPYm -31
USDCADm -208
EURUSDm 399
AUDUSDm 47
HK50m 3.6K
JP225m -641
GBPUSDm 15
ETHUSDm 538
XAUUSDm 1.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.50 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +13.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2.76 USD

Nessun dato

It is best to use the same broker as the signal and the same type of account. Broker: Exness Account type: Standard


Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 03:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.06.06 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 22:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.16 20:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 15:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.14 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SignalTrader
30USD al mese
101%
0
0
USD
92
USD
160
0%
673
42%
73%
2.09
0.19
USD
36%
1:500
Copia

