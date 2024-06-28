SinyallerBölümler
Igor Holko

SwingM a ScalperInv ICM

Igor Holko
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 161%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
980
Kârla kapanan işlemler:
776 (79.18%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (20.82%)
En iyi işlem:
470.45 USD
En kötü işlem:
-455.60 USD
Brüt kâr:
7 161.25 USD (161 668 pips)
Brüt zarar:
-5 757.79 USD (95 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (158.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
630.85 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
16.95%
Maks. mevduat yükü:
95.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.56
Alış işlemleri:
645 (65.82%)
Satış işlemleri:
335 (34.18%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
9.23 USD
Ortalama zarar:
-28.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 699.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 699.16 USD (10)
Aylık büyüme:
11.78%
Yıllık tahmin:
142.11%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
2 501.29 USD (54.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.39% (2 501.18 USD)
Varlığa göre:
48.19% (611.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 575
GBPUSD 86
EURUSD 40
USDCAD 36
USDCHF 25
EURGBP 25
AUDCAD 22
EURNZD 20
AUDSGD 20
AUDUSD 19
NZDUSD 18
USDJPY 13
EURAUD 12
CADCHF 12
XAGUSD 8
GBPAUD 8
AUDCHF 7
EURCAD 7
USDSGD 7
GBPCAD 6
GBPCHF 5
EURCHF 5
NZDCAD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
GBPUSD -95
EURUSD 71
USDCAD 59
USDCHF -9
EURGBP 46
AUDCAD 2
EURNZD -100
AUDSGD 12
AUDUSD -38
NZDUSD 41
USDJPY 83
EURAUD 33
CADCHF 10
XAGUSD 68
GBPAUD 26
AUDCHF -33
EURCAD 65
USDSGD 17
GBPCAD 29
GBPCHF 29
EURCHF 25
NZDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 46K
GBPUSD 518
EURUSD 4.5K
USDCAD 3.4K
USDCHF 478
EURGBP 1.9K
AUDCAD 508
EURNZD -2.6K
AUDSGD -397
AUDUSD -682
NZDUSD 1.7K
USDJPY 1.2K
EURAUD 1.9K
CADCHF 474
XAGUSD 309
GBPAUD -227
AUDCHF -202
EURCAD 2.7K
USDSGD 750
GBPCAD 2K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 1K
NZDCAD 72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +470.45 USD
En kötü işlem: -456 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +158.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 699.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 8
Eightcap-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.73 × 11
ICTrading-MT5-4
1.21 × 1230
TickmillUK-Live
1.21 × 14
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
RannForex-Server
1.62 × 58
ICMarkets-MT5-4
1.67 × 3
Exness-MT5Real3
1.69 × 283
MilliyFXGlobal-Server
1.86 × 264
ICMarketsSC-MT5
1.92 × 10875
RazeGlobalMarkets-Server
1.97 × 74
TitanFX-MT5-01
1.99 × 171
Tickmill-Live
2.05 × 21
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 7213
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.27 × 15
GoMarkets-Live
2.28 × 184
Axiory-Live
2.88 × 95
FusionMarkets-Live
2.91 × 497
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
Exness-MT5Real
3.18 × 11
StriforLLC-Live
3.20 × 5
41 daha fazla...
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.08% of days out of 539 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 03:16
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.75% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.82% of days out of 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 05:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 02:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SwingM a ScalperInv ICM
Ayda 100 USD
161%
0
0
USD
1.3K
USD
83
99%
980
79%
17%
1.24
1.43
USD
72%
1:500
