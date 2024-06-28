SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SwingM a ScalperInv ICM
Igor Holko

SwingM a ScalperInv ICM

Igor Holko
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 161%
ICMarkets-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
980
Profit Trade:
776 (79.18%)
Loss Trade:
204 (20.82%)
Best Trade:
470.45 USD
Worst Trade:
-455.60 USD
Profitto lordo:
7 161.25 USD (161 668 pips)
Perdita lorda:
-5 757.79 USD (95 083 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (158.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
630.85 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
16.95%
Massimo carico di deposito:
95.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
645 (65.82%)
Short Trade:
335 (34.18%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
9.23 USD
Perdita media:
-28.22 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 699.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 699.16 USD (10)
Crescita mensile:
11.99%
Previsione annuale:
147.40%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
2 501.29 USD (54.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.39% (2 501.18 USD)
Per equità:
48.19% (611.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 575
GBPUSD 86
EURUSD 40
USDCAD 36
USDCHF 25
EURGBP 25
AUDCAD 22
EURNZD 20
AUDSGD 20
AUDUSD 19
NZDUSD 18
USDJPY 13
EURAUD 12
CADCHF 12
XAGUSD 8
GBPAUD 8
AUDCHF 7
EURCAD 7
USDSGD 7
GBPCAD 6
GBPCHF 5
EURCHF 5
NZDCAD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
GBPUSD -95
EURUSD 71
USDCAD 59
USDCHF -9
EURGBP 46
AUDCAD 2
EURNZD -100
AUDSGD 12
AUDUSD -38
NZDUSD 41
USDJPY 83
EURAUD 33
CADCHF 10
XAGUSD 68
GBPAUD 26
AUDCHF -33
EURCAD 65
USDSGD 17
GBPCAD 29
GBPCHF 29
EURCHF 25
NZDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 46K
GBPUSD 518
EURUSD 4.5K
USDCAD 3.4K
USDCHF 478
EURGBP 1.9K
AUDCAD 508
EURNZD -2.6K
AUDSGD -397
AUDUSD -682
NZDUSD 1.7K
USDJPY 1.2K
EURAUD 1.9K
CADCHF 474
XAGUSD 309
GBPAUD -227
AUDCHF -202
EURCAD 2.7K
USDSGD 750
GBPCAD 2K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 1K
NZDCAD 72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +470.45 USD
Worst Trade: -456 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +158.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1 699.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 8
Eightcap-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.73 × 11
ICTrading-MT5-4
1.21 × 1230
TickmillUK-Live
1.21 × 14
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
RannForex-Server
1.62 × 58
ICMarkets-MT5-4
1.67 × 3
Exness-MT5Real3
1.69 × 283
MilliyFXGlobal-Server
1.86 × 264
ICMarketsSC-MT5
1.92 × 10875
RazeGlobalMarkets-Server
1.97 × 74
TitanFX-MT5-01
1.99 × 171
Tickmill-Live
2.05 × 21
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 7213
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.27 × 15
GoMarkets-Live
2.28 × 184
Axiory-Live
2.88 × 95
FusionMarkets-Live
2.91 × 497
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
Exness-MT5Real
3.18 × 11
StriforLLC-Live
3.20 × 5
41 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.08% of days out of 539 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 03:16
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.75% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.82% of days out of 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 05:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 02:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SwingM a ScalperInv ICM
100USD al mese
161%
0
0
USD
1.3K
USD
83
99%
980
79%
17%
1.24
1.43
USD
72%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.