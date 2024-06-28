- Crescita
Trade:
980
Profit Trade:
776 (79.18%)
Loss Trade:
204 (20.82%)
Best Trade:
470.45 USD
Worst Trade:
-455.60 USD
Profitto lordo:
7 161.25 USD (161 668 pips)
Perdita lorda:
-5 757.79 USD (95 083 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (158.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
630.85 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
16.95%
Massimo carico di deposito:
95.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
645 (65.82%)
Short Trade:
335 (34.18%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
9.23 USD
Perdita media:
-28.22 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 699.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 699.16 USD (10)
Crescita mensile:
11.99%
Previsione annuale:
147.40%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
2 501.29 USD (54.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.39% (2 501.18 USD)
Per equità:
48.19% (611.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|575
|GBPUSD
|86
|EURUSD
|40
|USDCAD
|36
|USDCHF
|25
|EURGBP
|25
|AUDCAD
|22
|EURNZD
|20
|AUDSGD
|20
|AUDUSD
|19
|NZDUSD
|18
|USDJPY
|13
|EURAUD
|12
|CADCHF
|12
|XAGUSD
|8
|GBPAUD
|8
|AUDCHF
|7
|EURCAD
|7
|USDSGD
|7
|GBPCAD
|6
|GBPCHF
|5
|EURCHF
|5
|NZDCAD
|4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-95
|EURUSD
|71
|USDCAD
|59
|USDCHF
|-9
|EURGBP
|46
|AUDCAD
|2
|EURNZD
|-100
|AUDSGD
|12
|AUDUSD
|-38
|NZDUSD
|41
|USDJPY
|83
|EURAUD
|33
|CADCHF
|10
|XAGUSD
|68
|GBPAUD
|26
|AUDCHF
|-33
|EURCAD
|65
|USDSGD
|17
|GBPCAD
|29
|GBPCHF
|29
|EURCHF
|25
|NZDCAD
|0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|46K
|GBPUSD
|518
|EURUSD
|4.5K
|USDCAD
|3.4K
|USDCHF
|478
|EURGBP
|1.9K
|AUDCAD
|508
|EURNZD
|-2.6K
|AUDSGD
|-397
|AUDUSD
|-682
|NZDUSD
|1.7K
|USDJPY
|1.2K
|EURAUD
|1.9K
|CADCHF
|474
|XAGUSD
|309
|GBPAUD
|-227
|AUDCHF
|-202
|EURCAD
|2.7K
|USDSGD
|750
|GBPCAD
|2K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|1K
|NZDCAD
|72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +470.45 USD
Worst Trade: -456 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +158.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1 699.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 8
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.73 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|1.21 × 1230
|
TickmillUK-Live
|1.21 × 14
|
EightcapGlobal-Live
|1.50 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
|
RannForex-Server
|1.62 × 58
|
ICMarkets-MT5-4
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|1.69 × 283
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.86 × 264
|
ICMarketsSC-MT5
|1.92 × 10875
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.97 × 74
|
TitanFX-MT5-01
|1.99 × 171
|
Tickmill-Live
|2.05 × 21
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 7213
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.27 × 15
|
GoMarkets-Live
|2.28 × 184
|
Axiory-Live
|2.88 × 95
|
FusionMarkets-Live
|2.91 × 497
|
Exness-MT5Real8
|3.12 × 76
|
Exness-MT5Real
|3.18 × 11
|
StriforLLC-Live
|3.20 × 5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
161%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
83
99%
980
79%
17%
1.24
1.43
USD
USD
72%
1:500