SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SwingM a ScalperInv ICM
Igor Holko

SwingM a ScalperInv ICM

Igor Holko
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 168%
ICMarkets-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
977
Bénéfice trades:
774 (79.22%)
Perte trades:
203 (20.78%)
Meilleure transaction:
470.45 USD
Pire transaction:
-455.60 USD
Bénéfice brut:
7 151.55 USD (161 376 pips)
Perte brute:
-5 714.84 USD (94 059 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (158.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
630.85 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
16.95%
Charge de dépôt maximale:
95.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.57
Longs trades:
643 (65.81%)
Courts trades:
334 (34.19%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
1.47 USD
Bénéfice moyen:
9.24 USD
Perte moyenne:
-28.15 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 699.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 699.16 USD (10)
Croissance mensuelle:
15.26%
Prévision annuelle:
185.44%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
2 501.29 USD (54.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.39% (2 501.18 USD)
Par fonds propres:
48.19% (611.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 575
GBPUSD 85
EURUSD 40
USDCAD 36
EURGBP 25
USDCHF 24
AUDCAD 21
EURNZD 20
AUDSGD 20
AUDUSD 19
NZDUSD 18
USDJPY 13
EURAUD 12
CADCHF 12
XAGUSD 8
GBPAUD 8
AUDCHF 7
EURCAD 7
USDSGD 7
GBPCAD 6
GBPCHF 5
EURCHF 5
NZDCAD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
GBPUSD -102
EURUSD 71
USDCAD 59
EURGBP 46
USDCHF 34
AUDCAD 0
EURNZD -100
AUDSGD 12
AUDUSD -38
NZDUSD 41
USDJPY 83
EURAUD 33
CADCHF 10
XAGUSD 68
GBPAUD 26
AUDCHF -33
EURCAD 65
USDSGD 17
GBPCAD 29
GBPCHF 29
EURCHF 25
NZDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 46K
GBPUSD 323
EURUSD 4.5K
USDCAD 3.4K
EURGBP 1.9K
USDCHF 1.5K
AUDCAD 411
EURNZD -2.6K
AUDSGD -397
AUDUSD -682
NZDUSD 1.7K
USDJPY 1.2K
EURAUD 1.9K
CADCHF 474
XAGUSD 309
GBPAUD -227
AUDCHF -202
EURCAD 2.7K
USDSGD 750
GBPCAD 2K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 1K
NZDCAD 72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +470.45 USD
Pire transaction: -456 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +158.20 USD
Perte consécutive maximale: -1 699.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 8
Eightcap-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.73 × 11
ICTrading-MT5-4
1.21 × 1230
TickmillUK-Live
1.21 × 14
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
RannForex-Server
1.62 × 58
ICMarkets-MT5-4
1.67 × 3
Exness-MT5Real3
1.69 × 283
MilliyFXGlobal-Server
1.86 × 264
ICMarketsSC-MT5
1.92 × 10875
RazeGlobalMarkets-Server
1.97 × 74
TitanFX-MT5-01
1.99 × 171
Tickmill-Live
2.05 × 21
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 7213
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.27 × 15
GoMarkets-Live
2.28 × 184
Axiory-Live
2.88 × 95
FusionMarkets-Live
2.91 × 497
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
Exness-MT5Real
3.18 × 11
StriforLLC-Live
3.20 × 5
41 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.08% of days out of 539 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 03:16
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.75% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.82% of days out of 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 05:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 02:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 21:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire