Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5 0.00 × 8 Eightcap-Live 0.00 × 1 GOMarketsMU-Live 0.00 × 1 XM.COM-MT5 0.00 × 1 Alpari-MT5 0.73 × 11 ICTrading-MT5-4 1.21 × 1230 TickmillUK-Live 1.21 × 14 EightcapGlobal-Live 1.50 × 4 TradeMaxGlobal-Live 1.50 × 2 RannForex-Server 1.62 × 58 ICMarkets-MT5-4 1.67 × 3 Exness-MT5Real3 1.69 × 283 MilliyFXGlobal-Server 1.86 × 264 ICMarketsSC-MT5 1.92 × 10875 RazeGlobalMarkets-Server 1.97 × 74 TitanFX-MT5-01 1.99 × 171 Tickmill-Live 2.05 × 21 ICMarketsSC-MT5-2 2.05 × 7213 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.27 × 15 GoMarkets-Live 2.28 × 184 Axiory-Live 2.88 × 95 FusionMarkets-Live 2.91 × 497 Exness-MT5Real8 3.12 × 76 Exness-MT5Real 3.18 × 11 StriforLLC-Live 3.20 × 5 41 plus...