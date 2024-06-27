SinyallerBölümler
Mr Waqas Moazzam

Xauusd1

Mr Waqas Moazzam
0 inceleme
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -67%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
690
Kârla kapanan işlemler:
356 (51.59%)
Zararla kapanan işlemler:
334 (48.41%)
En iyi işlem:
517.14 USD
En kötü işlem:
-458.25 USD
Brüt kâr:
10 820.36 USD (175 297 pips)
Brüt zarar:
-10 569.19 USD (143 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (34.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 542.63 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
10.36%
Maks. mevduat yükü:
53.47%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
641 (92.90%)
Satış işlemleri:
49 (7.10%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
30.39 USD
Ortalama zarar:
-31.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-428.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-795.52 USD (6)
Aylık büyüme:
-6.76%
Yıllık tahmin:
-81.97%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
413.23 USD
Maksimum:
1 610.75 USD (88.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.13% (1 608.25 USD)
Varlığa göre:
40.41% (370.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 689
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 266
EURUSD -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
EURUSD -150
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +517.14 USD
En kötü işlem: -458 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +34.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -428.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.54 × 13
IronFXBM-Real10
0.55 × 20
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 92
AdmiralMarkets-Live3
0.90 × 39
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.97 × 37
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.00 × 8
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TitanFX-03
1.18 × 56
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 95
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.65 × 52
ICMarketsSC-Live05
1.70 × 77
ICMarketsSC-Live24
1.87 × 1608
TradersWay-Live 2
1.89 × 18
ICMarketsSC-Live32
1.94 × 48
Pepperstone-Edge01
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
2.13 × 116
74 daha fazla...
trading gold 
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

