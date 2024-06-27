- Büyüme
İşlemler:
690
Kârla kapanan işlemler:
356 (51.59%)
Zararla kapanan işlemler:
334 (48.41%)
En iyi işlem:
517.14 USD
En kötü işlem:
-458.25 USD
Brüt kâr:
10 820.36 USD (175 297 pips)
Brüt zarar:
-10 569.19 USD (143 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (34.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 542.63 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
10.36%
Maks. mevduat yükü:
53.47%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
641 (92.90%)
Satış işlemleri:
49 (7.10%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
30.39 USD
Ortalama zarar:
-31.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-428.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-795.52 USD (6)
Aylık büyüme:
-6.76%
Yıllık tahmin:
-81.97%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
413.23 USD
Maksimum:
1 610.75 USD (88.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.13% (1 608.25 USD)
Varlığa göre:
40.41% (370.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|689
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|266
|EURUSD
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|EURUSD
|-150
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +517.14 USD
En kötü işlem: -458 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +34.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -428.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|0.54 × 13
|
IronFXBM-Real10
|0.55 × 20
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 92
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.90 × 39
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.97 × 37
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
TitanFX-03
|1.18 × 56
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 95
|
ICMarketsSC-Live23
|1.39 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.65 × 52
|
ICMarketsSC-Live05
|1.70 × 77
|
ICMarketsSC-Live24
|1.87 × 1608
|
TradersWay-Live 2
|1.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|1.94 × 48
|
Pepperstone-Edge01
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|2.13 × 116
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-67%
0
0
USD
USD
503
USD
USD
65
39%
690
51%
10%
1.02
0.36
USD
USD
98%
1:500