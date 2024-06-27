- Crescita
Trade:
690
Profit Trade:
356 (51.59%)
Loss Trade:
334 (48.41%)
Best Trade:
517.14 USD
Worst Trade:
-458.25 USD
Profitto lordo:
10 820.36 USD (175 297 pips)
Perdita lorda:
-10 569.19 USD (143 336 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (34.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 542.63 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.36%
Massimo carico di deposito:
53.47%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
641 (92.90%)
Short Trade:
49 (7.10%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
30.39 USD
Perdita media:
-31.64 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-428.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-795.52 USD (6)
Crescita mensile:
5.21%
Previsione annuale:
63.19%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
413.23 USD
Massimale:
1 610.75 USD (88.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.13% (1 608.25 USD)
Per equità:
40.41% (370.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|689
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|266
|EURUSD
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|EURUSD
|-150
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +517.14 USD
Worst Trade: -458 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +34.32 USD
Massima perdita consecutiva: -428.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|0.54 × 13
|
IronFXBM-Real10
|0.55 × 20
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 92
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.90 × 39
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.97 × 37
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
TitanFX-03
|1.18 × 56
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 95
|
ICMarketsSC-Live23
|1.39 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.65 × 52
|
ICMarketsSC-Live05
|1.70 × 77
|
ICMarketsSC-Live24
|1.87 × 1608
|
TradersWay-Live 2
|1.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|1.94 × 48
|
Pepperstone-Edge01
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|2.13 × 116
trading gold
Non ci sono recensioni
30USD al mese
-67%
0
0
USD
USD
503
USD
USD
65
39%
690
51%
10%
1.02
0.36
USD
USD
98%
1:500