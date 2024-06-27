SegnaliSezioni
Xauusd1
Mr Waqas Moazzam

Xauusd1

Mr Waqas Moazzam
0 recensioni
65 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -67%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
690
Profit Trade:
356 (51.59%)
Loss Trade:
334 (48.41%)
Best Trade:
517.14 USD
Worst Trade:
-458.25 USD
Profitto lordo:
10 820.36 USD (175 297 pips)
Perdita lorda:
-10 569.19 USD (143 336 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (34.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 542.63 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.36%
Massimo carico di deposito:
53.47%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
641 (92.90%)
Short Trade:
49 (7.10%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
30.39 USD
Perdita media:
-31.64 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-428.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-795.52 USD (6)
Crescita mensile:
5.21%
Previsione annuale:
63.19%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
413.23 USD
Massimale:
1 610.75 USD (88.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.13% (1 608.25 USD)
Per equità:
40.41% (370.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 689
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 266
EURUSD -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
EURUSD -150
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +517.14 USD
Worst Trade: -458 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +34.32 USD
Massima perdita consecutiva: -428.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.54 × 13
IronFXBM-Real10
0.55 × 20
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 92
AdmiralMarkets-Live3
0.90 × 39
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.97 × 37
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.00 × 8
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TitanFX-03
1.18 × 56
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 95
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.65 × 52
ICMarketsSC-Live05
1.70 × 77
ICMarketsSC-Live24
1.87 × 1608
TradersWay-Live 2
1.89 × 18
ICMarketsSC-Live32
1.94 × 48
Pepperstone-Edge01
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
2.13 × 116
74 più
trading gold 
Non ci sono recensioni
2025.07.12 00:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 01:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 01:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 07:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 04:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 01:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 01:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 02:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 12:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 15:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 03:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xauusd1
30USD al mese
-67%
0
0
USD
503
USD
65
39%
690
51%
10%
1.02
0.36
USD
98%
1:500
