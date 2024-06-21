SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MasterPipmaker
Markus Freihalter

MasterPipmaker

Markus Freihalter
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 127%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 044
Kârla kapanan işlemler:
594 (56.89%)
Zararla kapanan işlemler:
450 (43.10%)
En iyi işlem:
27.58 EUR
En kötü işlem:
-44.71 EUR
Brüt kâr:
1 371.26 EUR (1 583 287 pips)
Brüt zarar:
-1 105.63 EUR (266 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (17.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
76.15 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
38.67%
Maks. mevduat yükü:
34.72%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
4.16
Alış işlemleri:
407 (38.98%)
Satış işlemleri:
637 (61.02%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.25 EUR
Ortalama kâr:
2.31 EUR
Ortalama zarar:
-2.46 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-27.84 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-56.29 EUR (5)
Aylık büyüme:
7.78%
Yıllık tahmin:
94.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.90 EUR
Maksimum:
63.91 EUR (13.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.83% (63.91 EUR)
Varlığa göre:
81.15% (247.94 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 995
BTCUSD 23
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 493
BTCUSD -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 31K
BTCUSD -137K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.58 EUR
En kötü işlem: -45 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +17.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.84 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 2
FXPIG-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
32 daha fazla...
İnceleme yok
2025.05.20 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 08:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 07:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
