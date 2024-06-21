- Büyüme
İşlemler:
1 044
Kârla kapanan işlemler:
594 (56.89%)
Zararla kapanan işlemler:
450 (43.10%)
En iyi işlem:
27.58 EUR
En kötü işlem:
-44.71 EUR
Brüt kâr:
1 371.26 EUR (1 583 287 pips)
Brüt zarar:
-1 105.63 EUR (266 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (17.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
76.15 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
38.67%
Maks. mevduat yükü:
34.72%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
4.16
Alış işlemleri:
407 (38.98%)
Satış işlemleri:
637 (61.02%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.25 EUR
Ortalama kâr:
2.31 EUR
Ortalama zarar:
-2.46 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-27.84 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-56.29 EUR (5)
Aylık büyüme:
7.78%
Yıllık tahmin:
94.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.90 EUR
Maksimum:
63.91 EUR (13.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.83% (63.91 EUR)
Varlığa göre:
81.15% (247.94 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|995
|BTCUSD
|23
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|493
|BTCUSD
|-21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|31K
|BTCUSD
|-137K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.58 EUR
En kötü işlem: -45 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +17.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.84 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 4
