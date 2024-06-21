SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MasterPipmaker
Markus Freihalter

MasterPipmaker

Markus Freihalter
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 130%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 042
Bénéfice trades:
594 (57.00%)
Perte trades:
448 (42.99%)
Meilleure transaction:
27.58 EUR
Pire transaction:
-44.71 EUR
Bénéfice brut:
1 371.26 EUR (1 583 287 pips)
Perte brute:
-1 101.60 EUR (266 515 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (17.77 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
76.15 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
38.67%
Charge de dépôt maximale:
34.72%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
4.22
Longs trades:
407 (39.06%)
Courts trades:
635 (60.94%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.26 EUR
Bénéfice moyen:
2.31 EUR
Perte moyenne:
-2.46 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-27.84 EUR)
Perte consécutive maximale:
-56.29 EUR (5)
Croissance mensuelle:
7.11%
Prévision annuelle:
86.30%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.90 EUR
Maximal:
63.91 EUR (13.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.83% (63.91 EUR)
Par fonds propres:
81.15% (247.94 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 993
BTCUSD 23
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 498
BTCUSD -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 31K
BTCUSD -137K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.58 EUR
Pire transaction: -45 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +17.77 EUR
Perte consécutive maximale: -27.84 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 2
FXPIG-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
32 plus...
Aucun avis
2025.05.20 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 08:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 07:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
