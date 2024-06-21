- Crescita
Trade:
1 044
Profit Trade:
594 (56.89%)
Loss Trade:
450 (43.10%)
Best Trade:
27.58 EUR
Worst Trade:
-44.71 EUR
Profitto lordo:
1 371.26 EUR (1 583 287 pips)
Perdita lorda:
-1 105.63 EUR (266 725 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (17.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
76.15 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
38.67%
Massimo carico di deposito:
34.72%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
4.16
Long Trade:
407 (38.98%)
Short Trade:
637 (61.02%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.25 EUR
Profitto medio:
2.31 EUR
Perdita media:
-2.46 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-27.84 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-56.29 EUR (5)
Crescita mensile:
4.66%
Previsione annuale:
56.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.90 EUR
Massimale:
63.91 EUR (13.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.83% (63.91 EUR)
Per equità:
81.15% (247.94 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|995
|BTCUSD
|23
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|493
|BTCUSD
|-21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|31K
|BTCUSD
|-137K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +27.58 EUR
Worst Trade: -45 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +17.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -27.84 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 4
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
127%
0
0
USD
USD
316
EUR
EUR
78
0%
1 044
56%
39%
1.24
0.25
EUR
EUR
81%
1:500