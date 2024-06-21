SegnaliSezioni
Markus Freihalter

MasterPipmaker

Markus Freihalter
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 127%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 044
Profit Trade:
594 (56.89%)
Loss Trade:
450 (43.10%)
Best Trade:
27.58 EUR
Worst Trade:
-44.71 EUR
Profitto lordo:
1 371.26 EUR (1 583 287 pips)
Perdita lorda:
-1 105.63 EUR (266 725 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (17.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
76.15 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
38.67%
Massimo carico di deposito:
34.72%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
4.16
Long Trade:
407 (38.98%)
Short Trade:
637 (61.02%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.25 EUR
Profitto medio:
2.31 EUR
Perdita media:
-2.46 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-27.84 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-56.29 EUR (5)
Crescita mensile:
4.66%
Previsione annuale:
56.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.90 EUR
Massimale:
63.91 EUR (13.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.83% (63.91 EUR)
Per equità:
81.15% (247.94 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 995
BTCUSD 23
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 493
BTCUSD -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 31K
BTCUSD -137K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.58 EUR
Worst Trade: -45 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +17.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -27.84 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 2
FXPIG-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
Non ci sono recensioni
2025.05.20 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 08:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 07:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.