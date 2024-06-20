- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
599
Kârla kapanan işlemler:
453 (75.62%)
Zararla kapanan işlemler:
146 (24.37%)
En iyi işlem:
30.06 EUR
En kötü işlem:
-86.12 EUR
Brüt kâr:
1 203.10 EUR (102 056 pips)
Brüt zarar:
-1 170.63 EUR (109 772 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (18.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
113.01 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
57.04%
Maks. mevduat yükü:
21.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
306 (51.09%)
Satış işlemleri:
293 (48.91%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.05 EUR
Ortalama kâr:
2.66 EUR
Ortalama zarar:
-8.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-107.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-167.37 EUR (5)
Aylık büyüme:
1.17%
Yıllık tahmin:
14.25%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
313.80 EUR
Maksimum:
484.03 EUR (179.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.36% (401.82 EUR)
Varlığa göre:
31.28% (224.58 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|437
|AUDCHF
|61
|EURUSD
|39
|XAUUSD
|23
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|8
|USDCHF
|7
|EURGBP
|2
|USDJPY
|1
|EURAUD
|1
|AUDCAD
|1
|.US30Cash
|1
|EURCAD
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|234
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|10
|XAUUSD
|-86
|AUDUSD
|-157
|USDCAD
|8
|USDCHF
|5
|EURGBP
|-1
|USDJPY
|2
|EURAUD
|0
|AUDCAD
|1
|.US30Cash
|0
|EURCAD
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|22K
|AUDCHF
|1.3K
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-29K
|AUDUSD
|-5.9K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|401
|EURGBP
|-34
|USDJPY
|278
|EURAUD
|76
|AUDCAD
|82
|.US30Cash
|47
|EURCAD
|56
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.06 EUR
En kötü işlem: -86 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +18.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -107.07 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
Bybit-Live
|0.00 × 1
Tradestone-Real
|0.00 × 1
VTindex-MT5
|0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
|0.25 × 20
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 40
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
ICMarkets-MT5
|0.59 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
Alpari-MT5
|0.74 × 19
Alpari-Real01
|0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
RannForex-Server
|0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 447
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
Exness-MT5Real7
|1.41 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
|1.43 × 656
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
|1.71 × 31
ICMarketsSC-MT5
|1.85 × 1794
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
957
EUR
EUR
118
45%
599
75%
57%
1.02
0.05
EUR
EUR
44%
1:500