Mario Fuentes Valenzuela

IA Domgrial

Mario Fuentes Valenzuela
0 inceleme
Güvenilirlik
118 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 23%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
599
Kârla kapanan işlemler:
453 (75.62%)
Zararla kapanan işlemler:
146 (24.37%)
En iyi işlem:
30.06 EUR
En kötü işlem:
-86.12 EUR
Brüt kâr:
1 203.10 EUR (102 056 pips)
Brüt zarar:
-1 170.63 EUR (109 772 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (18.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
113.01 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
57.04%
Maks. mevduat yükü:
21.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
306 (51.09%)
Satış işlemleri:
293 (48.91%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.05 EUR
Ortalama kâr:
2.66 EUR
Ortalama zarar:
-8.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-107.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-167.37 EUR (5)
Aylık büyüme:
1.17%
Yıllık tahmin:
14.25%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
313.80 EUR
Maksimum:
484.03 EUR (179.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.36% (401.82 EUR)
Varlığa göre:
31.28% (224.58 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 437
AUDCHF 61
EURUSD 39
XAUUSD 23
AUDUSD 17
USDCAD 8
USDCHF 7
EURGBP 2
USDJPY 1
EURAUD 1
AUDCAD 1
.US30Cash 1
EURCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 234
AUDCHF 22
EURUSD 10
XAUUSD -86
AUDUSD -157
USDCAD 8
USDCHF 5
EURGBP -1
USDJPY 2
EURAUD 0
AUDCAD 1
.US30Cash 0
EURCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 22K
AUDCHF 1.3K
EURUSD 1.1K
XAUUSD -29K
AUDUSD -5.9K
USDCAD 1.1K
USDCHF 401
EURGBP -34
USDJPY 278
EURAUD 76
AUDCAD 82
.US30Cash 47
EURCAD 56
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.06 EUR
En kötü işlem: -86 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +18.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -107.07 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
ICTrading-MT5-4
0.33 × 40
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.59 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 447
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Exness-MT5Real7
1.41 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
1.43 × 656
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.71 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.85 × 1794
54 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 09:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 13:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 13:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 20:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 08:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.03 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
