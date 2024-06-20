- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
599
Profit Trade:
453 (75.62%)
Loss Trade:
146 (24.37%)
Best Trade:
30.06 EUR
Worst Trade:
-86.12 EUR
Profitto lordo:
1 203.10 EUR (102 056 pips)
Perdita lorda:
-1 170.63 EUR (109 772 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (18.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
113.01 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
57.04%
Massimo carico di deposito:
21.05%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
306 (51.09%)
Short Trade:
293 (48.91%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.05 EUR
Profitto medio:
2.66 EUR
Perdita media:
-8.02 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-107.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-167.37 EUR (5)
Crescita mensile:
1.17%
Previsione annuale:
14.25%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
313.80 EUR
Massimale:
484.03 EUR (179.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.36% (401.82 EUR)
Per equità:
31.28% (224.58 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|437
|AUDCHF
|61
|EURUSD
|39
|XAUUSD
|23
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|8
|USDCHF
|7
|EURGBP
|2
|USDJPY
|1
|EURAUD
|1
|AUDCAD
|1
|.US30Cash
|1
|EURCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|234
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|10
|XAUUSD
|-86
|AUDUSD
|-157
|USDCAD
|8
|USDCHF
|5
|EURGBP
|-1
|USDJPY
|2
|EURAUD
|0
|AUDCAD
|1
|.US30Cash
|0
|EURCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|22K
|AUDCHF
|1.3K
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-29K
|AUDUSD
|-5.9K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|401
|EURGBP
|-34
|USDJPY
|278
|EURAUD
|76
|AUDCAD
|82
|.US30Cash
|47
|EURCAD
|56
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.06 EUR
Worst Trade: -86 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +18.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -107.07 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.25 × 20
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 40
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.59 × 17
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-MT5
|0.74 × 19
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 447
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Exness-MT5Real7
|1.41 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.43 × 656
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.71 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.85 × 1794
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
23%
0
0
USD
USD
957
EUR
EUR
118
45%
599
75%
57%
1.02
0.05
EUR
EUR
44%
1:500