SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / IA Domgrial
Mario Fuentes Valenzuela

IA Domgrial

Mario Fuentes Valenzuela
0 recensioni
Affidabilità
118 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 23%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
599
Profit Trade:
453 (75.62%)
Loss Trade:
146 (24.37%)
Best Trade:
30.06 EUR
Worst Trade:
-86.12 EUR
Profitto lordo:
1 203.10 EUR (102 056 pips)
Perdita lorda:
-1 170.63 EUR (109 772 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (18.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
113.01 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
57.04%
Massimo carico di deposito:
21.05%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
306 (51.09%)
Short Trade:
293 (48.91%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.05 EUR
Profitto medio:
2.66 EUR
Perdita media:
-8.02 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-107.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-167.37 EUR (5)
Crescita mensile:
1.17%
Previsione annuale:
14.25%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
313.80 EUR
Massimale:
484.03 EUR (179.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.36% (401.82 EUR)
Per equità:
31.28% (224.58 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 437
AUDCHF 61
EURUSD 39
XAUUSD 23
AUDUSD 17
USDCAD 8
USDCHF 7
EURGBP 2
USDJPY 1
EURAUD 1
AUDCAD 1
.US30Cash 1
EURCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 234
AUDCHF 22
EURUSD 10
XAUUSD -86
AUDUSD -157
USDCAD 8
USDCHF 5
EURGBP -1
USDJPY 2
EURAUD 0
AUDCAD 1
.US30Cash 0
EURCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 22K
AUDCHF 1.3K
EURUSD 1.1K
XAUUSD -29K
AUDUSD -5.9K
USDCAD 1.1K
USDCHF 401
EURGBP -34
USDJPY 278
EURAUD 76
AUDCAD 82
.US30Cash 47
EURCAD 56
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.06 EUR
Worst Trade: -86 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +18.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -107.07 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
ICTrading-MT5-4
0.33 × 40
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.59 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 447
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Exness-MT5Real7
1.41 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
1.43 × 656
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.71 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.85 × 1794
54 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 09:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 13:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 13:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 20:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 08:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.03 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IA Domgrial
30USD al mese
23%
0
0
USD
957
EUR
118
45%
599
75%
57%
1.02
0.05
EUR
44%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.