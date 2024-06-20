Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 3 Bybit-Live 0.00 × 1 Tradestone-Real 0.00 × 1 VTindex-MT5 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.25 × 20 ICTrading-MT5-4 0.33 × 40 FusionMarkets-Live 0.36 × 14 VantageFXInternational-Live 0.38 × 48 ForexTimeFXTM-Live01 0.49 × 49 ICMarkets-MT5 0.59 × 17 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 Alpari-MT5 0.74 × 19 Alpari-Real01 0.86 × 42 ScopeMarkets-Live 0.91 × 107 Exness-MT5Real8 0.92 × 106 BlackBullMarkets-Live 0.97 × 136 RannForex-Server 0.99 × 73 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 1.12 × 447 ICMarketsEU-MT5-2 1.41 × 141 Exness-MT5Real7 1.41 × 29 ICMarketsSC-MT5-2 1.43 × 656 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 ICMarketsEU-MT5-5 1.71 × 31 ICMarketsSC-MT5 1.85 × 1794 54 plus...