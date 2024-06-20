SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / IA Domgrial
Mario Fuentes Valenzuela

IA Domgrial

Mario Fuentes Valenzuela
0 avis
Fiabilité
118 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 23%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
599
Bénéfice trades:
453 (75.62%)
Perte trades:
146 (24.37%)
Meilleure transaction:
30.06 EUR
Pire transaction:
-86.12 EUR
Bénéfice brut:
1 203.10 EUR (102 056 pips)
Perte brute:
-1 170.63 EUR (109 772 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (18.16 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
113.01 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
57.04%
Charge de dépôt maximale:
21.05%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
306 (51.09%)
Courts trades:
293 (48.91%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.05 EUR
Bénéfice moyen:
2.66 EUR
Perte moyenne:
-8.02 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-107.07 EUR)
Perte consécutive maximale:
-167.37 EUR (5)
Croissance mensuelle:
1.17%
Prévision annuelle:
14.25%
Algo trading:
45%
Prélèvement par solde:
Absolu:
313.80 EUR
Maximal:
484.03 EUR (179.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.36% (401.82 EUR)
Par fonds propres:
31.28% (224.58 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 437
AUDCHF 61
EURUSD 39
XAUUSD 23
AUDUSD 17
USDCAD 8
USDCHF 7
EURGBP 2
USDJPY 1
EURAUD 1
AUDCAD 1
.US30Cash 1
EURCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 234
AUDCHF 22
EURUSD 10
XAUUSD -86
AUDUSD -157
USDCAD 8
USDCHF 5
EURGBP -1
USDJPY 2
EURAUD 0
AUDCAD 1
.US30Cash 0
EURCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 22K
AUDCHF 1.3K
EURUSD 1.1K
XAUUSD -29K
AUDUSD -5.9K
USDCAD 1.1K
USDCHF 401
EURGBP -34
USDJPY 278
EURAUD 76
AUDCAD 82
.US30Cash 47
EURCAD 56
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.06 EUR
Pire transaction: -86 EUR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +18.16 EUR
Perte consécutive maximale: -107.07 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
ICTrading-MT5-4
0.33 × 40
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.59 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 447
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Exness-MT5Real7
1.41 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
1.43 × 656
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.71 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.85 × 1794
54 plus...
Aucun avis
2025.09.22 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 09:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 13:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 13:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 20:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 08:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.03 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IA Domgrial
30 USD par mois
23%
0
0
USD
957
EUR
118
45%
599
75%
57%
1.02
0.05
EUR
44%
1:500
