|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINZ24
|368
|WINV24
|311
|WINJ25
|306
|WINM25
|289
|WING25
|287
|WINQ25
|269
|WINQ24
|218
|WINV25
|27
|ABCB4
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINZ24
|-49
|WINV24
|-227
|WINJ25
|-243
|WINM25
|414
|WING25
|582
|WINQ25
|-333
|WINQ24
|135
|WINV25
|109
|ABCB4
|-1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINZ24
|-555
|WINV24
|-2.6K
|WINJ25
|-2.8K
|WINM25
|4.7K
|WING25
|6.6K
|WINQ25
|-3.8K
|WINQ24
|1.5K
|WINV25
|1.2K
|ABCB4
|-1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.
Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, está rodando a configuração que roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
USD
BRL
BRL