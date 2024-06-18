SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Robotizz Xperience FNO
Renato Takahashi

Robotizz Xperience FNO

Renato Takahashi
0 inceleme
Güvenilirlik
63 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 20%
XPMT5-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 076
Kârla kapanan işlemler:
1 012 (48.74%)
Zararla kapanan işlemler:
1 064 (51.25%)
En iyi işlem:
189.00 BRL
En kötü işlem:
-173.00 BRL
Brüt kâr:
48 715.00 BRL (243 575 pips)
Brüt zarar:
-47 837.00 BRL (239 176 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (327.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
546.00 BRL (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
10.50%
Maks. mevduat yükü:
13.34%
En son işlem:
33 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
1 047 (50.43%)
Satış işlemleri:
1 029 (49.57%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.42 BRL
Ortalama kâr:
48.14 BRL
Ortalama zarar:
-44.96 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-477.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-570.00 BRL (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
678.00 BRL
Maksimum:
1 524.00 BRL (35.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.15% (1 477.00 BRL)
Varlığa göre:
5.82% (289.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINZ24 368
WINV24 311
WINJ25 306
WINM25 289
WING25 287
WINQ25 269
WINQ24 218
WINV25 27
ABCB4 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINZ24 -49
WINV24 -227
WINJ25 -243
WINM25 414
WING25 582
WINQ25 -333
WINQ24 135
WINV25 109
ABCB4 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINZ24 -555
WINV24 -2.6K
WINJ25 -2.8K
WINM25 4.7K
WING25 6.6K
WINQ25 -3.8K
WINQ24 1.5K
WINV25 1.2K
ABCB4 -1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +189.00 BRL
En kötü işlem: -173 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +327.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -477.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
3.98 × 4284
GenialInvestimentos-PRD
4.21 × 673
Rico-PRD
5.62 × 323
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, está rodando a configuração que roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.27 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 12:11
No swaps are charged
2025.09.06 12:11
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 16:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Robotizz Xperience FNO
Ayda 150 USD
20%
0
0
USD
5K
BRL
63
99%
2 076
48%
10%
1.01
0.42
BRL
30%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.