SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Robotizz Xperience FNO
Renato Takahashi

Robotizz Xperience FNO

Renato Takahashi
0 avis
Fiabilité
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 150 USD par mois
croissance depuis 2024 20%
XPMT5-PRD
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 076
Bénéfice trades:
1 012 (48.74%)
Perte trades:
1 064 (51.25%)
Meilleure transaction:
189.00 BRL
Pire transaction:
-173.00 BRL
Bénéfice brut:
48 715.00 BRL (243 575 pips)
Perte brute:
-47 837.00 BRL (239 176 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (327.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
546.00 BRL (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
10.50%
Charge de dépôt maximale:
13.34%
Dernier trade:
33 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
0.58
Longs trades:
1 047 (50.43%)
Courts trades:
1 029 (49.57%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.42 BRL
Bénéfice moyen:
48.14 BRL
Perte moyenne:
-44.96 BRL
Pertes consécutives maximales:
10 (-477.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-570.00 BRL (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
678.00 BRL
Maximal:
1 524.00 BRL (35.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.15% (1 477.00 BRL)
Par fonds propres:
5.82% (289.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINZ24 368
WINV24 311
WINJ25 306
WINM25 289
WING25 287
WINQ25 269
WINQ24 218
WINV25 27
ABCB4 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINZ24 -49
WINV24 -227
WINJ25 -243
WINM25 414
WING25 582
WINQ25 -333
WINQ24 135
WINV25 109
ABCB4 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINZ24 -555
WINV24 -2.6K
WINJ25 -2.8K
WINM25 4.7K
WING25 6.6K
WINQ25 -3.8K
WINQ24 1.5K
WINV25 1.2K
ABCB4 -1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +189.00 BRL
Pire transaction: -173 BRL
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +327.00 BRL
Perte consécutive maximale: -477.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
3.98 × 4284
GenialInvestimentos-PRD
4.21 × 673
Rico-PRD
5.62 × 323
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, está rodando a configuração que roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


Aucun avis
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.27 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 12:11
No swaps are charged
2025.09.06 12:11
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 16:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Robotizz Xperience FNO
150 USD par mois
20%
0
0
USD
5K
BRL
63
99%
2 076
48%
10%
1.01
0.42
BRL
30%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.