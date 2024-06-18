- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINZ24
|368
|WINV24
|311
|WINJ25
|306
|WINM25
|289
|WING25
|287
|WINQ25
|269
|WINQ24
|218
|WINV25
|27
|ABCB4
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINZ24
|-49
|WINV24
|-227
|WINJ25
|-243
|WINM25
|414
|WING25
|582
|WINQ25
|-333
|WINQ24
|135
|WINV25
|109
|ABCB4
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINZ24
|-555
|WINV24
|-2.6K
|WINJ25
|-2.8K
|WINM25
|4.7K
|WING25
|6.6K
|WINQ25
|-3.8K
|WINQ24
|1.5K
|WINV25
|1.2K
|ABCB4
|-1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XPMT5-PRD
|3.98 × 4284
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.21 × 673
|
Rico-PRD
|5.62 × 323
Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.
Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, está rodando a configuração que roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
USD
BRL
BRL